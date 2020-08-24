  • BIST 1.115
  • Altın 459,971
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6610
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Oruç Reis İçin Yeni Navtex

»
Oruç Reis İçin Yeni Navtex
Oruç Reis İçin Yeni Navtex

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni Navtex yayımlanması Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi haberi “Ankara Diyaloğun Başlamasına Yönelik Çalışmalar Işığında Oruç Reis İçin Navtex’i Yeniledi-27 Ağustos’a Kadar Yunan Kara Sularında” başlığıyla verirken Oruç Reis için yayımlanan yeni Navtex’in, 10 Ağustos’tan düne kadar dolaştığı aynı bölge için olduğunu yazdı.

Yunan kaynaklarının bu hamleyi, Yunan Meclisinde Çarşamba günü onaylanacak olan Yunanistan-Mısır anlaşmasıyla ilişkilendirdiğini yazan gazete, bununla birlikte Navtex’in geçerli olacağı 27 Ağustos tarihinin, diyaloğun başlayacağı söylentilerinin dolaşması ve Berlin’deki gayri resmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının başlaması hesaba katıldığı zaman bu tarihin önemli olduğunu da savundu.

Alithia gazetesi ise haberi “Türkiye İpleri Geriyor-Navtex’i Uzattı-Türkiye Fütursuzca Meydan Okuyor –Yasa Dışı Navtex’i Yeniledi” başlıklarıyla aktarırken, uluslararası tepkilere ve baskılara ayrıca Türkiye’nin neden olduğunu iddia ettiği krizinin yatıştırılmasına yönelik gelişim halindeki çabalara karşın, Ankara’nın, Oruç Reis için daha önce yayımlanan Navtexin sona ermesine az zaman kala yeni bir Navtex yayımladığını belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yol verme kavgasına kadına saldıran adam dayak yedi23 Ağustos 2020 Pazar 19:23
  • Adana Kozan'da orman yangını23 Ağustos 2020 Pazar 17:22
  • Erdoğan: Uçak gemisi yapmalıyız23 Ağustos 2020 Pazar 17:10
  • Türkiye genelinde narkotik uygulaması'nda: 642 kişi yakalandı23 Ağustos 2020 Pazar 16:20
  • Trafikte yol verme kavgasında tokat attığı kadın sürücü eski tekvandocu çıktı23 Ağustos 2020 Pazar 16:07
  • Erdoğan: Uçak Gemisi Yapmak İçin Sektör Öncülerine Çağrıda Bulundu!23 Ağustos 2020 Pazar 16:05
  • Giresunda Sel…3 Kişi Hayatını Kaybetti23 Ağustos 2020 Pazar 13:28
  • İlkbahar-Yaz Operasyonlarında 115 Terörist Etkisiz Hale Getirildi23 Ağustos 2020 Pazar 12:45
  • Adalet Bakanı Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir, sıfır tolerans olması gerekiyor23 Ağustos 2020 Pazar 10:48
  • Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Türkiye'de de denenecek23 Ağustos 2020 Pazar 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti