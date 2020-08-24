Oruç Reis İçin Yeni Navtex

Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis için yeni Navtex yayımlanması Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi haberi “Ankara Diyaloğun Başlamasına Yönelik Çalışmalar Işığında Oruç Reis İçin Navtex’i Yeniledi-27 Ağustos’a Kadar Yunan Kara Sularında” başlığıyla verirken Oruç Reis için yayımlanan yeni Navtex’in, 10 Ağustos’tan düne kadar dolaştığı aynı bölge için olduğunu yazdı.

Yunan kaynaklarının bu hamleyi, Yunan Meclisinde Çarşamba günü onaylanacak olan Yunanistan-Mısır anlaşmasıyla ilişkilendirdiğini yazan gazete, bununla birlikte Navtex’in geçerli olacağı 27 Ağustos tarihinin, diyaloğun başlayacağı söylentilerinin dolaşması ve Berlin’deki gayri resmi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının başlaması hesaba katıldığı zaman bu tarihin önemli olduğunu da savundu.

Alithia gazetesi ise haberi “Türkiye İpleri Geriyor-Navtex’i Uzattı-Türkiye Fütursuzca Meydan Okuyor –Yasa Dışı Navtex’i Yeniledi” başlıklarıyla aktarırken, uluslararası tepkilere ve baskılara ayrıca Türkiye’nin neden olduğunu iddia ettiği krizinin yatıştırılmasına yönelik gelişim halindeki çabalara karşın, Ankara’nın, Oruç Reis için daha önce yayımlanan Navtexin sona ermesine az zaman kala yeni bir Navtex yayımladığını belirtti.