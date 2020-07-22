‘Oruç Reis’in araştırma yapacağı alan kıta sahanlığı sınırlarımız içindedir’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’deki araştırma faaliyetine ilişkin yaptığı açıklamaya ilişkin soruyu yanıtladı.

Aksoy, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de devam eden hidrokarbon faaliyetleri çerçevesinde, Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz tarihinden itibaren, Doğu Akdeniz’de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacağının ilgili makamlarımızca yayımlanan bir NAVTEX ile duyurulduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy şunları kaydetti:

“Oruç Reis gemimizin araştırma yapacağı deniz alanı, ülkemizin Birleşmiş Milletler’e bildirdiği kıta sahanlığı sınırları ve 2012 yılında Hükümetimizce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verilen ruhsat sahaları içindedir. Sözkonusu sahanın bir bölümünde Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz esasen geçmiş yıllarda faaliyette bulunmuştu.

Hal böyle olmasına rağmen Yunanistan bu araştırma faaliyetimize itiraz ederek, araştırma sahasının kendi kıta sahanlığında olduğunu iddia etmiştir. Yunanistan bu iddiasını başta Meis olmak üzere, kendi ana karasından uzaktaki adalarının varlığına dayandırmaktadır. Yunanistan’ın bu maksimalist kıta sahanlığı iddiası uluslararası hukuka, içtihata ve mahkeme kararlarına aykırıdır.

Yüzölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu’ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 km uzaklıkta olan bir adanın 40.000 kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı alanı yaratması rasyonel ve uluslararası hukuka uygun bir tez değildir. Bu nedenle Yunanistan’ın bu iddialarını reddediyoruz.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin, bugüne kadar çeşitli vesilelerle her düzeyde dile getirdiği üzere Yunanistan’a diyalog çağrılarını yinelemekle birlikte, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hak ve çıkarlarını müdafaa etmeye devam edeceğini vurguladı.