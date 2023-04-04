Oruç sonrası baş ağrısına son! Baş ağrısını anında kesiyor: 1 damlası yetiyor!

Ramazan ayında oruç tutan kişilerde en sık rastlanan rahatsızlıklardan birisi baş ağrısıdır. Uzun süre aç ve susuz kalan kişilerde görülen baş ağrısı, iftarla birlikte daha da şiddetleniyor.

Açlık ve susuzluk, tıpkı stres gibi baş ağrısına davetiye çıkartan bir durumdur. Ramazan ayında oruç tutan kişilerde uzun süre midenin boş kalması, belli bir saatten sonra şiddetli ağrı ataklarına yol açabilir. İftar sonrasında geçer diye beklenen baş ağrısı, daha da artış gösterdiğinde ilaç içmek istemeyenler alternatif yollara başvuruyor. Baş ağrısını geçiren ve rahatlatan bitkilerden biri de nanedir. Naneli karışımlar, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Aynı zamanda rahatlatır.

BAŞ AĞRISINA BİRBİR: NANE YAĞI!

Migren ağrılarını tedavisinde kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biri olan nane yağı, içeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.

Gerginlikten kaynaklanan baş ağrılarına nane yağının iyi geldiği de bilinmektedir.Mide bulantısı, düzensiz bağırsak sendromu, baş ağrıları, soğuk algınlığı ve pek çok sindirim sorunu nane yağıyla tedavi edilebilmektedir. Pek çok kullanım amacı bulunan nane yağı besinlerin içine ve ağız gargaralarına da aroma olarak eklenebilir. Ayrıca sadece tüketim amaçlı kullanılmayan nane yağı kozmetikte hoş koku için de tercih edilmektedir.

NANE ÇAYI’DA AĞRIYI DİNDİREBİLİR

Nane çayı baş ağrısına iyi gelmektedir. İçerdiği anti inflamatuar özellikleri sinirlerin yatışmasına yardımcı olup, baş ağrısının geçmesine destek olmaktadır.

NANE YAĞININ FAYDALARI

Sayısız faydası bulunan nane yağının öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Sindirim sistemi için çok faydalı olan nane yağı bağırsak sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

Migren, baş, karın ve mide ağrıları nane yağı sayesinde geçer.

Nane yağı yüksek ateşi düşürür.

Kokusu keskin olduğundan sinüsleri açarak nefes alıp vermeyi kolaylaştırır.

NANE YAĞI NE İŞE YARAR?

Nane yağı oldukça işlevli bir yağıdır. Nane yağının ne işe yaradığını merak edenler için sıraladık;

Nane yağı yüksek ateşin düşürülmesine yarar.

Tıkanan genzi açar ve nefesi rahatlatır.

Kaslardaki ve karındaki ağrılara iyi gelir.

Nane yağı kan dolaşımına olumlu bir etkide bulunduğu için baş ağrısı ve migrenin kolaylıkla geçmesine yardımcı olur.

Nane yağı tıkalı sinüsleri açar.

Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıkların rahat geçirilmesine faydalıdır.

Nane yağı iştah kontrolüne yardımcı olduğundan kilo verdirir.

Nane yağı sayesinde ağız kokuları giderilir.

Hazmı kolaylaştıran nane yağı sindirim sistemini de rahatlatır.

Nane yağı mide dostu olduğu için mide bulantıları için de kullanılabilir.

NASIL KULLANILIR?

Nane yağı kullanım amacına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin midesi ve karnı ağrıyan kişiler bir bardak suya nane yağını damlatarak kullanabilirler. Böylece nane yağının direkt mideye gitmesi sağlanır ve aynı zamanda bağırsaklara da ulaşarak hem mide hem de bağırsak sistemine iyi gelir. Ayrıca migren, kas ve baş ağrısı olan kimseler nane yağını ağrı bölgesine sürüp masaj yaparak uygulayabilirler.

2 damla nane yağını 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın ve alnınıza, boynunuzun arkasına, omuzlarınıza masaj yaparak sürün. Ayrıca bir difüzöre birkaç damla nane yağı koyarak mentol kokusunu evin içine de yayabilirsiniz. Bu yöntem de ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Alın derinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Omuzlarınıza, alnınıza ve boynunuzun arkasına sürerek ağrı kesici etkisinden faydalanabilirsiniz.

NANE YAĞI NEYE İYİ GELİR?

Nane yağı iştahın kontrol edilmesini sağladığı için kilo kontrolüne iyi gelir.

Özellikle kokusu beğenilen ve kötü kokulara iyi gelen nane yağı ağız kokularının önlenmesinde de kullanılabilir.

Mideye iyi gelen nane yağı mide bulantısı ve karın ağrılarına karşı birebirdir.

Nemlendirme özelliği olduğu için nane yağı çatlayan dudaklara da iyi gelir.

Mevsim geçişlerinde ve soğuk mevsimlerde herkesin kâbusu olan nezle, soğuk algınlığı ve griple beraber oluşan geniz, sinüs ve burun rahatsızlıklarını gidermek için de nane yağı kullanılır.

Nane yağı güneş yanıklarına da iyi gelir ve tedavi eder.

Bağışıklığı kuvvetlendiren nane yağı akne ve sivilcelerin yok edilmesinde de işe yarar.

Ciltte ve burundaki kaşıntılara nane yağı iyi gelir.

NANE YAĞININ ZARARLARI VAR MIDIR?

İşte nane yağının fazla tüketildiğini oluşabilen zararları;

Nane yağı bazı kimselerde sindirim sorunlarına neden olabilir.

Alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Kullanım miktarına göre baş ağrısı ve dönmesine sebep olabilir.

Bebek ve çocuklarda kullanılması solunum problemlerine neden olabileceği için tavsiye edilmez.

Bazı ilaçlarla olumsuz etkileşimi olabilir.

Doz aşımı nöbet geçirilmesine neden olabilir.