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Otobüsler Güney Kıbrıs’ta Eğitim Gören Kıbrıslı Türk Öğrencileri Almak Üzere Ara Bölgeye Girebilecek

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Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Rum tarafının, yarından itibaren eski uygulamaya dönülerek, okul  otobüslerinin, Güney Kıbrıs’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri almak üzere ara bölgeye girişlerinin yeniden başlayacağını duyurdu
Otobüsler Güney Kıbrıs’ta Eğitim Gören Kıbrıslı Türk Öğrencileri Almak Üzere Ara Bölgeye Girebilecek

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Rum tarafının, yarından itibaren eski uygulamaya dönülerek, okul  otobüslerinin, Güney Kıbrıs’ta eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencileri almak üzere ara bölgeye girişlerinin yeniden başlayacağını Cumhurbaşkanlığına bildirdiğini duyurdu.

 Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklamada; ‘ Güney’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanlığımıza yapmış oldukları başvuruda, bu yıl Covid 19 koşulları gerekçe gösterilerek Kıbrıs Rum tarafının aldığı kararla, öğrencilerin okul otobüs ve servislerine binmek üzere Kıbrıs Rum barikatına kadar yürümek durumunda bırakıldığını, bu durumun öğrenciler için çeşitli sıkıntılar yarattığını ve bu uygulamanın düzeltilerek okul otobüslerinin eskiden olduğu gibi ara bölgeye girmelerine ve öğrencileri Kıbrıs Türk geçiş kapısından almalarını talep etmişlerdi.

Aileler çocuklarının yazın sıcak kışın soğuk ve yağmur altında ağır çantalarla yürütülmelerinin ciddi sıkıntı yaratacağından da endişe etmekteydiler. İki taraf Teknik Komite Koordinatörlerinin konuyu ele almalarının ardından Kıbrıs Rum tarafı (yarın) 29 Eylül 2020 Salı gününden itibaren eski uygulamaya dönülerek okul otobüslerinin Kıbrıslı Türk öğrencileri almak üzere ara bölgeye girişlerinin yeniden başlayacağını Cumhurbaşkanlığına bildirmiştir. İlgili ailelere ve kamuoyuna duyurulur.”

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