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Otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı

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Almanya'da otopilot modu açılan bir Tesla, tam 15 dakika boyunca polisten kaçtı. Sürücünün uyuduğu tespit edildi, 45 yaşındaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Otopilot modundaki Tesla polisten kaçtı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde "A70" isimli karayolunda bir Tesla'yı radarlarına alan kolluk kuvvetleri, bu aracın şoföründe bir gariplik olduğunu tespit ettiler. Şoför uyumuştu ve araç, otonom sürüş sistemi ile kendi başına ilerliyordu.

Kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki sürücü, polislerin uyarısına rağmen hiçbir tepki vermemişti. 110 km/sa sabit hızla ilerleyen Tesla'nın peşine düşen polisler, 15 dakikalık kovalamaca sonunda şoförü uyandırmayı başardılar.

Yapılan incelemede, sürücünün kullandığı bir ilaç nedeniyle anormal tavırlar sergilediği anlaşıldı.

Aparatlar sayesinde Tesla kandırılıyor

Tesla'nın otonom sürüş sistemi, sürücü direksiyonu tutmadığı zamanlarda çalışmıyor. Düzenli aralıklarla uyarı vermeye başlayan sistem, bir süre sonra da sağ şeride çekiyor ve aracı durduruyor. Ancak Tesla'nın otonom sürüş sistemini kandırmaya yarayan aparatlar mevcut. 

45 yaşındaki sürücü hakkında işlem yapan polisler, karayolu trafiğini tehlikeye atma suçundan soruşturma başlattılar. Ehliyetine el konulan adamın bir daha araba sürüp süremeyeceği, mahkemenin kararıyla belli olacak.

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