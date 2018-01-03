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Oy kullanmak için resmi belge şart

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Oy kullanmak için resmi belge şart
Kimlik kartı, polis kimlik kartı, Federe Devlet veya KKTC pasaportu veya KKTC sürüş ehliyetiyle oy kullanabilecek

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde sandık seçmen listesinde kayıtlı olan seçmenler, Kıbrıs Türk Federe Devleti döneminde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti döneminde yurttaş olanlara verilen kimlik kartı, polis kimlik kartı, Federe Devlet veya KKTC pasaportu veya KKTC Sürüş Ehliyetiyle oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, bir seçmenin oy kullanmak için Sandık Kuruluna sunması gereken resmi belgelerine herhangi bir nedenle polis tarafından el konulmuşsa, oyunu kullanabilmesi için ilgili Polis Müdürlüğüne müracaat ederek el konulan belgenin onaylı bir fotokopisini alması ve Lefkoşa’da YSK Genel Sekreterliği’nden, diğer ilçelerde ise ilgili ilçe seçim kurulundan onaylatması gerekiyor.

YSK açıklamasında, belirtilen resmi belgelerden birini sunmayanların oy kullanamayacağı kaydedildi.

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