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SON DAKİKAOyun delisi erkeklere kötü haber!

Oyun delisi erkeklere kötü haber!

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Bilim, uzun süre eğlence amaçlı bilgisayar kullanımının sertleşme sorununa yol açabileceğini söylüyor.
Oyun delisi erkeklere kötü haber!

Yeni araştırma bilgisayar başında geçirilen her 1,2 saatin, erkeklerde sertleşme sorunu yaşama olasılığını 3,57 kat artırdığını ortaya koydu.

Andrology bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre eğlence amacıya uzun süre bilgisayar kullanımı ile erektil disfonksiyon gelişme riski arasında güçlü bir bağ var.

Çin’deki bilim insanları, araştırmalarının bir parçası olarak TV izlemek, araba kullanmak ve bilgisayar oyunu oynamak gibi boş zaman aktiviteleri gerçekleştiren 220 binden fazla erkeği analiz etti. Bilgisayar başında geçirilen her 1,2 saatte, erkeklerin erektil disfonksiyona yakalanma olasılığının 3,57 kat daha fazla arttığı gözlendi.

Araştırma ekibi çalışma sırasında, bilgisayar kullanımının katılımcıların kanındaki daha düşük folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyeleriyle bağlantılı olduğunu buldu. FSH, testesteronla birlikte sprem üretimini kontrol ediyor ve düşük FSH seviyeleri erektil disfonksiyon, azalmış libido, kısırlık ve düşük enerjiyle ilişkilendiriliyor.

Ancak bu durum tamamen umutsuz değil. Araştırmacılar, orta düzeyde fiziksel aktivitenin işlev bozukluğunun düzeltilmesine yarayabileceğini de söylüyor. 

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