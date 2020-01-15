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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı Bilimsel ve Sosyal İletişim Becerileri Kazandıran, Sorgulama Becerisini Geliştiren Eğitim Atölyeleri ile Devam Ediyor…

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı Bilimsel ve Sosyal İletişim Becerileri Kazandıran, Sorgulama Becerisini Geliştiren Eğitim Atölyeleri ile Devam Ediyor…
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı Bilimsel ve Sosyal İletişim Becerileri Kazandıran, Sorgulama Becerisini Geliştiren Eğitim Atölyeleri ile Devam Ediyor…

Çocukları üniversite ortamı içerisinde bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Kış programı dokuzuncu haftasında bilişsel kapasitelerini artıran ve felsefi bakış açılarını geliştirmeyi sağlayan eğitim atölyeleri uyguladı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Dünya ve Güneş grubu öğrencileri çocukların doğalarında bulunan merak ve sorgulama becerisini teşvik eden; spor, müzik ve felsefi düşünce sağlayan eğitim atölyeleri gerçekleştirdi.

Paranın Nereden Geldiğini Öğrendiler…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış program dokuzuncu haftasına Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nde Mahnaz Tavakolian ile çocuk pilatesi yaparak başlayan Dünya grubu öğrencileri para kavramı ile yalan söyleme ve arkadaşlık ilişkileri üzerine eğitim uygulamaları yaptılar.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde öğretim görevlisi Arash Shargi ile “Dünya’da Ne Kadar Para Var?” etkinliğine katılan öğrenciler, etkinlik kapsamında paranın ne olduğunu, neden para kullandığımızı, bir şeyin para olarak kabul edilebilmesi için ne gibi özellikleri olması gerekir ve dünyadaki paranın nereden geldiğini öğrendiler.

Daha sonra Uzm. Psikolog Çağla Akarsel ile “Yalan Söyleyince Anlaşılır mı?” etkinliğini yapan öğrenciler, yalan söylemenin yanlışlığı, doğru ve açık sözlü olmanın erdeminin anlatıldığı etkinlik kapsamında önce yalan nedir, yalan çeşitleri, yalanın psikolojik nedenlerini daha sonra da arkadaşlık ilişkilerini ve nasıl olacağını, duygularını nasıl yöneteceklerini öğrendiler.

Dünyaya Ait Soyut Olayları Anlama ve Açıklamada Felsefi Bakış Açısını Öğrendiler…

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesinde, Mahnaz Tavakolian ile çocuk platesi ve TRX yapan Güneş Grubu öğrencileri de müzik ve felsefe atölyesi yaptı.

Akademisyen Dr. E. Miray Yazgan Yalkın ile “Denize Taş Attım, Denizde Bana Ait Bir Eşyam Var” etkinliğini yapan öğrenciler, etkinlik kapsamında felsefenin ne olduğunu, günlük hayatımızda felsefenin yerini tartışarak ve oyunlar oynayarak öğrendiler. Dünyaya ait soyut olayları anlamak ve açıklamakta felsefi bakış açıları geliştirmeyi amaçlayan Felsefe Atölyesinde, çocukların sorgulama becerilerini geliştirerek bilişsel kapasitelerini artırmayı sağlayan uygulamalar yapıldı.

Güneş Grubu öğrencileri daha sonra Atatürk Eğitim Fakültesinden Uzm. Neriman Soykurt ile “Müzik Aletlerini Tanıyor Kendi Bestemi Yapıyorum” atölyesine katıldılar. Atölye kapsamında oyunlar eşliğinde notaları öğrenerek müzik aletlerini tanıyan öğrenciler, daha sonra tekrarlanacak atölyede kendi bestelerini yapacak.

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