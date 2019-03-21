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Özel gençlerle bir araya geldiler

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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte özel gençlerle bir araya geldi.
Özel gençlerle bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu arkadaşlarımız, imkan yarattığımız takdirde gerçekte neler yapabileceklerini her vesileyle bize kanıtlıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Little Italy Pizza’da yer alan etkinlikte Down sendromlu gençler, servis yaptı.

Etkinliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinlikte, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Güneyköy, Girne, Gazimağusa’da 18 yaş üstü engelli ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören gençler görev aldı. Gençler, sipariş alarak, servis yaptı, kasada hesap aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı açıklamada, 21 Mart Dünya Down Sendromlu Farkındalık Günü’nde, böyle bir etkinlikte sevgili çocuklarla beraber olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

GAYRETLİ ÇALIŞMALAR, HER ZAMAN TAKDİRE ŞAYANDIR

Bu konuda farkındalığın daha da yaygınlaşması için emek veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gayretli çalışmalar, her zaman takdire şayandır. Bu imkânı yaratan işletmemize, sahiplerine, çalışanlarına ayrıca teşekkür ederim. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı’nda biz de zaman zaman sevgili çocuklarımızı konuk ediyoruz, onların yeteneklerini, tıpkı bugün olduğu gibi, oradaki etkinlerde biz de fark ediyoruz, farkındalıkla bu iş daha da gelişiyor” diye konuştu.

Gençlerin daha önce, yaptığı müziği ve söylediği şarkıları dinlediklerini ifade ederek, “Bugün bir lokantada bize yaptıkları pizzayı da yedik, kahveyi de içtik, yaptıkları güzel servisi de gözlemledik” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları söyledi:

“Bu arkadaşlarımız, imkan yarattığımız takdirde gerçekte neler yapabileceklerini her vesileyle bize kanıtlıyorlar. Bugün de o günlerde biri oldu. Bu farkındalığın daha da artması, gelişmesi dileğiyle gerek ilgili bakanlığa gerekse bu konuda eğitim veren okullarımıza, eğitmenlerimize bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu etkinliklerde görev alan sevgili çocuklarımızı, kardeşlerimizi canı gönülden teker teker kutluyorum.”

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