  • BIST 8976.54
  • Altın 2350.663
  • Dolar 31.8814
  • Euro 34.6658
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Cinsel Sağlık Eğitimi

» »
DAÜ, LTB ve Kıbrıs Psikologlar Derneği'nin güçbirliğiyle özel gereksinimli bireyler için düzenlenen cinsel sağlık eğitimi, aileleri çok yönlü bilinçlendiriyor
Özel Gereksinimli Bireyler İçin Cinsel Sağlık Eğitimi

DAÜ-LTB-Kıbrıs Psikologlar Derneği işbirliğinde özel gereksinimli bireyler için örnek bir eğitime imza atıldı

Özel gereksinimli çocuğu olan aileler çok yönlü cinsel sağlık eğitimi ile bilinçlendi

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi(DAÜ), Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ve Kıbrıs Psikologlar Derneği işbirliğinde özel gereksinimli bireyler için cinsel sağlık eğitimi düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından cinsel sağlığın bireyin doğumuyla beraber başlayan ve ölümüyle son bulan genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olarak tanımlanmış ve toplumun her kesiminden bireyine özel tasarlanmış profesyonel cinsel sağlık eğitimi almasının önerilmesinden hareketle tasarlanan eğitimin birinci modülü özel gereksinimli çocuğu olan ailelerin katılımıyla LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Multidisipliner bir yaklaşım ve kurumlararası işbirliğine dayalı olarak verilen eğitimde konuşmacı olarak LTB’nden Engelsiz Lefkoşa Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Rojjin Mamuk, Yrd. Doç. Dr. Nezire İnce, Dr. Fzt. Çisel Demiralp Övgün ve Kıbrıs Psikologlar Derneği’nden Uzm Klinik Psikolog Eşmen Tatlıcalı ve Klinik Psikolog Bleda Tilki yer aldı.

Dört oturumluk çok yönlü,interaktif cinsel sağlık eğitimi

Dört oturumluk interaktif eğitimde cinsel sağlığın önemi, özel gereksinimli bireyler için cinsel sağlığın psikolojik ve davranışsal boyutu, beslenme boyutu ve fiziksel aktivite boyutu tartışıldı. Eğitimin sonunda aileler memnuniyetlerini ve bu organizasyonun ada geneline yaygınlaştırılması temennilerini sundular. Eğitimin ikinci modülünün yetişkin özel gereksinimli bireyler için düzenlenmesi planlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müzik İzni Kurallarına Aykırı Hareket 31 Mart 2024 Pazar 11:24
  • Lefkoşa'da alkollü sürücü yayaya çarptı!31 Mart 2024 Pazar 10:53
  • Merit, yardım elini Lefkoşa’ya da uzattı30 Mart 2024 Cumartesi 14:05
  • Yıkım işlemleri başladı30 Mart 2024 Cumartesi 11:18
  • Lefkoşa'da Aracın Ön Göğsünde Unutulan Çakmağın Patlamasıyla Yangın Çıktı29 Mart 2024 Cuma 17:26
  • Taşkınköy'de Ev Sahibinin Yatak Odasından 44.000 TL Çalındı: Şüpheli Tutuklandı29 Mart 2024 Cuma 15:36
  • LTB'den yol kapama duyurusu... Sürücüler dikkat29 Mart 2024 Cuma 10:30
  • Gönyeli'de Yasak Silah Operasyonunda Tutuklama28 Mart 2024 Perşembe 14:45
  • 4 aracı kasten çizdi!24 Mart 2024 Pazar 18:37
  • Gönyeli’nin bir bölümünde yarın elektrik kesintisi uygulanacak…24 Mart 2024 Pazar 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti