"Özel gereksinimli çocukların tedaviye erişim hakları göz ardı ediliyor"

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Evrensel Hasta Hakları Derneği tarafından yürütülen Hastanın Sesi II projesi kapsamında “2 Nisan Dünya Otizm gününe” ilişkin bildiri yayınlandı.

Ülkede özel gereksinim duyan ve otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk sayısının her geçen arttığı belirtilen bildiride, Covid -19 salgını nedeniyle özel eğitime muhtaç çocukların bu eğitimleri alamamasının, davranış bozukluklarında artışa neden olduğunu ve gerek çocuklar gerekse aileler açısından sıkıntı yaratmaya başladığı belirtildi.

Otizm spektrum bozukluğu yaşayan bireyler için en önemli ve tek tedavi yönteminin özel eğitim olduğuna vurgu yapılan bildiride, “Ne yazık ki, bu dönemde özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar göz ardı edilmiş, en önemli insan haklarından olan eğitime ve sağlığıya erişim hakları göz ardı edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Çocuk psikiyatristleri de konuyla ilgili olarak görüşlerini belirtti.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, “Salgın nedeniyle eğitim alamayan bireylerin davranış bozukluklarında artış olduğunu gözlemlemekteyiz” dedi.

Çocuk Psikiyatristi RasihaKandulu ise özellikle son iki yıl içerisinde otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocukların sayısında artış olduğu gözlemini yapmakla birlikte, ailelerin de artık daha bilinçli olduğunu ve erken teşhis ile özel eğitime hemen başlatarak çocukların gelişimlerinde daha hızlı ilerlediklerini belirtti ve özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için en kısa zamanda gerekli düzenlemelerin yapılması temennisinde bulundu.

Özel Eğitim Uzmanı İzlem Dürüst konuyla ilgili olarak “İçinde yaşadığımız bu salgın döneminde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tedavilerine yani özel eğitim almaya devam etmeleri elzemdir. Ayrıca Özel eğitim uzaktan online olarak yapılması mümkün olmayan, çocuklarla bire bir çalışma gerektiren bir eğitim şeklidir. Kendini bu mesleğe adamış olan özel eğitim uzmanları olarak bizler bu tür aileler için bir otel tutulmasını ve özel eğitimcilerle birlikte karantinaya alınarak eğitimlerini bu otelde sürdürebilmeleri için adım atılmasını önermekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği özel gereksinim duyan bireylerin sağlığa erişim haklarından mahrum bırakılmaması için çalışmalara devam edeceğini ve konunun takipçisi olacağını bildirdi.