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'Özel sektör 1 yılda 62 milyar dolar ödeyecek, uzun vadeli borç 209 milyar dolar'

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Reuters, Türkiye'de özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştireceği anapara kredi geri ödemelerinin 62 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı.
'Özel sektör 1 yılda 62 milyar dolar ödeyecek, uzun vadeli borç 209 milyar dolar'

Türkiye'de özel sektörün 1 yıl içinde gerçekleştireceği anapara kredi geri ödemelerinin 62 milyar dolar seviyesinde olduğu açıklandı.

Reuters'in haberine göre, özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu Şubat'ta 2.3 milyar dolar azalarak 13.1 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası verilerine göre; özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise 209.5 milyar dolar oldu.

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