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Özer: Huzurlu bir Mesarya halkı yaratacağız

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UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, belediyeye bağlı tüm köylerde yapacakları ‘Huzur Parkları Projesi’ ile daha mutlu ve huzurlu bir Mesarya halkı yaratacaklarını belirtti.
Özer: Huzurlu bir Mesarya halkı yaratacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, halkın refah ve mutluluğu için çalışacağını vurgu yaptı.

Belediyelerin alt yapıua ilişkin görevlerini unutmadan halkın sosyalleşebileceği üst yapılara da önem vermesi gerektiğine dikkat çeken Özer, bu çerçevede hazırladıkalrı projelerden bahsetti.

Kürşat Özer, uygulamayı planladıkları ‘Huzur Parkları Projesi’ hakkında bilgi vererek, “Mesarya bölgemizdeki tüm köylerimizde uygulamayı düşündüğümüz projemizde bölge insanımızın iş sonrasında ya da gün içinde rahat bir nefes alabilmesini sağlayacağız” dedi.

Kürşat Özer, modern ve çağdaş ülkelerdeki örnekleri göz önüne alınarak hazırlanan projede, parkların yeşil bir dolu ile donatılacağını kaydederek, “Bölge insanımızın, açık alanda yürüyüş yapması, spor aletleri ile eksersizler yapması, çocuğuyla rahat bir şekilde gezmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Özer, “Projemiz ile birlikte daha mutlu ve daha huzurlu bir Mesarya halkı yaratacağız” diye konuştu.

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