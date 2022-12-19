Özer: Taziye çadırı ve ikram hizmeti sağlayacağız

UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, insan odaklı projelerin önemine vurgu yaparak, taziye çadırı ve ikram hizmeti ile vatandaşların acı gününde yanlarında olacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsan odaklı projelerin önemine değinen Özer,bölgede eksikliği hissedilen Taziye Çadırı ve İkram Hizmetleri Projesi’ hazırladıklarını kaydetti. Özer, Türkiye’de yapılan ancak ülkemizde eksikliği fazlaca hissedilen bu hizmetin hayata geçirileceğinin sözünü verdi.

“Çok büyük bir proje değil ancak insan odaklı” diyen Özer, halkın iyi gününde de kötü gününde de yanında olacaklarını bir kez daha ifade etti.

Özer, insanların acı günlerinde yalnız bırakıldıklarını dile getirerek, “Ben bu durumu birebir yaşadım, yaşamayan bilemez… Göreve geldiğimde taziye çadırı ile birlikte ikram hizmetlerini de sağlayacağız. İnsanlar bizi çağırmadan, biz her eksikliklerini gidereceğiz” dedi.

26 yıllık belediyecilik tecrübesi ile yapılmayanları ve yapılamayanları hayata geçireceğinin altını çizen Özer, klasik belediyecilik anlayışını değiştirerek, Mesarya’ya çağdaş, yenilikçi ve sosyal belediyeciliği getirmek istediğini kaydetti.