  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.661
  • Dolar 18.6354
  • Euro 19.7676
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Özer: Taziye çadırı ve ikram hizmeti sağlayacağız

»
UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, insan odaklı projelerin önemine vurgu yaparak, taziye çadırı ve ikram hizmeti ile vatandaşların acı gününde yanlarında olacaklarını söyledi.
Özer: Taziye çadırı ve ikram hizmeti sağlayacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, katıldığı bir televizyon programında projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İnsan odaklı projelerin önemine değinen Özer,bölgede eksikliği hissedilen Taziye Çadırı ve İkram Hizmetleri Projesi’ hazırladıklarını kaydetti. Özer, Türkiye’de yapılan ancak ülkemizde eksikliği fazlaca hissedilen bu hizmetin hayata geçirileceğinin sözünü verdi.

“Çok büyük bir proje değil ancak insan odaklı” diyen Özer, halkın iyi gününde de kötü gününde de yanında olacaklarını bir kez daha ifade etti.

Özer, insanların acı günlerinde yalnız bırakıldıklarını dile getirerek, “Ben bu durumu birebir yaşadım, yaşamayan bilemez… Göreve geldiğimde taziye çadırı ile birlikte ikram hizmetlerini de sağlayacağız. İnsanlar bizi çağırmadan, biz her eksikliklerini gidereceğiz” dedi.

26 yıllık belediyecilik tecrübesi ile yapılmayanları ve yapılamayanları hayata geçireceğinin altını çizen Özer, klasik belediyecilik anlayışını değiştirerek, Mesarya’ya çağdaş, yenilikçi ve sosyal belediyeciliği getirmek istediğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli, Lefkoşa Türk Belediyesi'ni ziyaret etti20 Aralık 2022 Salı 17:09
  • Ardahan ve Topçuköy de ‘Sadıkoğlu’ Dedi20 Aralık 2022 Salı 15:49
  • Özgey: Lefke Barajı ve çevresi yeniden mesire yeri olacak20 Aralık 2022 Salı 15:17
  • Çeler: Girneliler değişim istiyor20 Aralık 2022 Salı 13:44
  • Rahvancıoğlu: Zamlanmayan Tek Şey Emek, Asgari Ücrette Açlık Sınırına Yaklaştık20 Aralık 2022 Salı 13:10
  • Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyuru...20 Aralık 2022 Salı 12:41
  • Güngördü: Mutlu çocuklar için çalışıyoruz20 Aralık 2022 Salı 12:33
  • Amcaoğlu: Çocuklarımızın gelişimine değer katacağız20 Aralık 2022 Salı 12:13
  • İncirli: Çözümlerimiz hazır20 Aralık 2022 Salı 11:53
  • Namsoy: Yol kenarına çiçek ekmekle belediye olunmaz20 Aralık 2022 Salı 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti