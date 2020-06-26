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Özersay: “Artık kısıtlı uçak ve yolcu gelecek”

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Özersay: “Artık kısıtlı uçak ve yolcu gelecek”
Özersay: “Artık kısıtlı uçak ve yolcu gelecek”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, daha önce hiçbir devletin bu veya buna benzer bir uygulama ile karşı karşıya kalmadığı için yeni bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirterek, “Kolay bir şey değil, devletin olağan görev ve hizmetleri var, şu anda devletin yeni bir uygulaması olacak, dolayısıyla herkes bunun farkında olmalı” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu Sabah Postası’na bağlanan Özersay, önceki kararı aldıklarında Türkiye’de şartların farklı olduğunu, şimdi ise Türkiye’de şartların geliştiğini anımsattı ve “1 Temmuz kalmasına rağmen ilave tedbirler aldık; birincisi, ikinci PCR testi, ikinci tedbir ise gelecek yolcu sayısının kısıtlanmasıdır” şeklinde konuştu.

“YOLCU SAYISINI KISITLAMA KARARI ALDIK”

Bunun gemilerde Türkiye’ye gidenler için Türkiye’nin yaptığını, kontrollü seyahat programı izlediğini, kendilerinin de bu gibi kontrollü seyahat programı izlediğini aktaran Kudret Özersay, “Birincisi; Türkiye’yi B kategorisine alarak, çift PCR test kararı aldık ve ülkeye gelecek yolcu sayılarını kısıtlama kararı aldık. Günlük yapabileceğimiz PCR test sayısı belli, dolayısıyla yolcu sayısını kısıtlama kararı aldık” dedi.

“UÇAĞA TESTİNİ GÖSTERENLERİ ALACAKLAR, BURAYA GELENLERE DE TEST YAPILACAK”

Kara kapısından gelecek olan vatandaşları da “Almıyorum” deme şanslarının olmadığını, dolayısıyla tüm test kapasitesini hava ve deniz kapılarında kullanamayacaklarını vurgulayan Özersay, “Yöntem itibari ile havalimanından gelecek insanlara gelmeden önce bir test yaptırılacak, uçağa testini gösterenler alınacak, buraya gelenlere de test yapılacak” dedi.

“TEST KAPASİTEMİZİ ARTIRSAK DA TEST SAYISI İLE İLGİLİ SIKINTIMIZ DEVAM EDİYOR”

İkinci testin sonucu çıkana kadar gelenlerin kendilerini izole edeceğini, bu kurala uymayanlara gereken cezanın verileceğini kabul edeceklerini ve imza atacaklarını dile getiren Kudret Özersay, “Pozitif ise kendisi bulunacak, eğer bir teması olursa temas takibi yapılacak. Test kapasitemizi artırsak da test sayısı ile ilgili sıkıntımız devam ediyor, dolayısıyla yolcu sayısını azalttık” ifadelerini kullandı.

“A KATEGORİSİNDE TEK PCR, B KATEGORİSİNDE İSE ÇİFT PCR, C KATEGORİSİNDE İSE KARANTİNA”

1 Temmuz’dan itibaren ister vatandaş olsun ister olmasın muhaceret açısından herkesin girebileceğini, ancak girişteki şartların eskiden daha farklı olduğunun altını çizen Özersay, “A kategorisinde tek PCR, B kategorisinde çift PCR, C kategorisinde ise karantinaya alınacak. İngiltere’den geleceklerin uçağa binmeden önce PCR yaptırmaları gerekiyor... Ülkemize gelmeleri durumunda kim olursa olsun ülkeye giriş hakları var ama 14 günlük karantinaya girmek zorunda” dedi.

 

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