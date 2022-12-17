Özgey: Lefke KKTC'nin en değerli bölgesi olacak

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında Lefke bölgesine yönelik düşüncelerini ortaya koydu.

Özgey, Lefke’nin 10 yıl sonra doğru büyüme, doğru yatırımlar ve doğru belediyecilik anlayışı ile KKTC’nin en değerli bölgesi olacağını ifade etti.

Adil Özgey, “Bu süreç bizin yönetimimizde 26 Aralık itibarı ile başlayaca. Lefke’ye çağ atlatacağızi bunu başaracağız” dedi.

Lefke’de hem turizm, hem tarım, hem de eğitim potansiyelinin var olduğunu belirten Özgey, “Bu potansiyeli bütünlüklü bir şekilde değerlendirerek ekonomik çeşitliliğe ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşacağız” dedi.

İLERİ AKTİF YAŞAM MERKEZİ

Projelerinden de bahseden Özgey, ‘İleri Aktif Yaşam Merkezi Projesi’nin diğer yatırımcılara da örnek olacağını vurguladı. Özgey, bu proje ile Lefke’nin yaşlılar için bir cennet olacağının altını çizdi.



BARAJ REKREASYON ALANI PROJESİ

Adil Özgey, bir diğer önemli proje ‘Baraj Rekreasyon Alanı Projesi’nden bahsetti. Özgey, “Barajımızın çevresi yenilenecek. Her yaştan insanın dinlenebileceği, spor yapabileceği, insanımızın temiz havayla buluşacağı yemyeşil muhteşem bir rekreasyon yaratacağız” diye konuştu.

“Bir belediye başkanının ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum” diyen Özgey, belediye başkanının öncelikle çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hizmet ulaştırma konusunda kararlı olması gerektiğine vurgu yaparak, “Ben bu kararlılığa sahibim” dedi.