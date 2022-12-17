  • BIST 5.214,29
  • Altın 1074.682
  • Dolar 18.6512
  • Euro 19.7575
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Özgey: Lefke KKTC'nin en değerli bölgesi olacak

»
UBP’nin Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, Lefke’nin doğru bir yönetim ile 10 yıl sonra KKTC’nin en değerli bölgesi olacağını söyledi. Özgey, “Bunu başaracağız” dedi.
Özgey: Lefke KKTC'nin en değerli bölgesi olacak

Ulusal Birlik Partisi’nin ( UBP) Lefke  Belediye  Başkan adayı  Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında Lefke bölgesine yönelik düşüncelerini ortaya koydu. 
Özgey, Lefke’nin 10 yıl sonra doğru büyüme, doğru yatırımlar ve doğru belediyecilik anlayışı ile KKTC’nin en değerli bölgesi olacağını ifade etti. 
Adil Özgey, “Bu süreç bizin yönetimimizde 26 Aralık itibarı ile başlayaca. Lefke’ye çağ atlatacağızi bunu başaracağız” dedi.
Lefke’de hem turizm, hem tarım, hem de eğitim potansiyelinin var olduğunu belirten Özgey, “Bu potansiyeli bütünlüklü bir şekilde değerlendirerek ekonomik çeşitliliğe ve sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşacağız” dedi. 

İLERİ AKTİF YAŞAM MERKEZİ 

Projelerinden de bahseden Özgey, ‘İleri Aktif Yaşam Merkezi Projesi’nin diğer yatırımcılara da örnek olacağını vurguladı. Özgey, bu proje ile Lefke’nin yaşlılar için bir cennet olacağının altını çizdi. 


BARAJ REKREASYON ALANI PROJESİ 

Adil Özgey, bir diğer önemli proje ‘Baraj Rekreasyon Alanı Projesi’nden bahsetti. Özgey, “Barajımızın çevresi yenilenecek. Her yaştan insanın dinlenebileceği, spor yapabileceği, insanımızın temiz havayla buluşacağı yemyeşil muhteşem bir rekreasyon yaratacağız” diye konuştu. 
“Bir belediye başkanının ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorum” diyen Özgey, belediye başkanının öncelikle çocuklara, gençlere ve yetişkinlere hizmet ulaştırma konusunda kararlı olması gerektiğine vurgu yaparak, “Ben bu kararlılığa sahibim” dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli: Üretici gençleri destekleyen bir Lefkoşa yaratacağız17 Aralık 2022 Cumartesi 20:02
  • Özer: Huzurlu bir Mesarya halkı yaratacağız17 Aralık 2022 Cumartesi 19:53
  • Kasım: Önceliğimiz spor, kültür ve eğitim yatırımları17 Aralık 2022 Cumartesi 19:47
  • Sadıkoğlu, Cuma Pazarı esnafını ziyaret etti17 Aralık 2022 Cumartesi 19:36
  • Amcaoğlu: 25 Aralık gecesi değişim gerçekleşecek17 Aralık 2022 Cumartesi 19:33
  • Çeler: Bu seçimin galibi bizimle birlikte Girne’dir17 Aralık 2022 Cumartesi 19:20
  • Törehan: Teknokent ile yeni iş alanları yaratacağız17 Aralık 2022 Cumartesi 19:17
  • Harmancı: “Şüphesiz biz beraber Lefkoşa’yız ve şüphesiz Lefkoşa’da yine hep beraber kazanacağız”17 Aralık 2022 Cumartesi 12:36
  • Mehmetçik-Büyükkonuk’ta Cemil Sarıçizmeli ile kaliteli hizmete devam!17 Aralık 2022 Cumartesi 12:17
  • Güngördü Belpaz Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi17 Aralık 2022 Cumartesi 11:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti