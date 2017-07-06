 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.619
  • Altın 142,565
  • Dolar 3,6186
  • Euro 4,1192
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKASon Dakika: Türkiye'nin AB müzakereleri askıya alındı

Özgürgün Hava Sporları Federasyonu ekibini kabul etti

» »
Özgürgün Hava Sporları Federasyonu ekibini kabul etti
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul etti.

Başbakan Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, Ziya ve ekibine görevinde başarılar dileyerek, hava sporlarının zahmetli ve önemli bir uğraş olduğunu, uluslararası alanda başarı kazanmanın hiç kolay olmadığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Federasyonu geçmişteki başarılarından dolayı kutlayan Başbakan Özgürgün, hava sporlarının zahmetli olduğu kadar zevkli de olduğunu, federasyonun, yeni yönetimle olduğu yerden daha ileriye gideceğine inandığını kaydetti.

Hava sporlarının geliştirilmesinin ve ilginin artırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Özgürgün, hava sporlarının ilgi çekecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

ZİYA

Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya da, Başbakan Özgürgün’ün desteği ile Federasyonu olduğu noktadan çok daha iyi yerlere getirmek için uğraştıklarını ve profesyonel bir yönetim ekibi oluşturduklarını belirtti.

Zeki Ziya, uluslararası yarışmalardan kupa ile dönüldüğünü, birçok uluslararası yarışmanın KKTC’de yapılması için girişimlere başladıklarını da söyledi.

Havacılık sporunun önünü açmak için ciddi çalışma içinde olduklarını anlatan Zeki Ziya, hava sporlarını halka yayacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Hava Sporları Federasyonu’nun uluslararası yarışmalarda kazandığı kupa ve madalyalar Özgürgün’e sunuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eroğlu “Çocuklarımızın başarısı gurur verici”06 Haziran 2017 Salı 15:07
  • Galatasaray Adası’nın geleceği ne olacak?28 Mayıs 2017 Pazar 12:36
  • Başbakan Özgürgün, KKTC Çocuk Fitness Milli Takımı’nı kabul etti25 Mayıs 2017 Perşembe 17:04
  • Üniversiteler Arası Spor Oyunları kapanış ve ödül töreni yapıldı25 Mayıs 2017 Perşembe 09:51
  • 4. Gençlik Şöleni gerçekleşti24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:41
  • DAÜ tüm kategorilerde birinci22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:08
  • Efsane teknik direktör hayatını kaybetti18 Mayıs 2017 Perşembe 17:12
  • LTB 3. Gençlik ve Spor Şöleni tamamlandı15 Mayıs 2017 Pazartesi 14:27
  • LTB Spor Kulübü 3’üncü Gençlik ve Spor Şöleni başladı14 Mayıs 2017 Pazar 12:50
  • “9. Özel Atletizm Oyunları” başladı04 Mayıs 2017 Perşembe 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti