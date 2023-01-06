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Öztürkler: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır

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Çalışmaya gittiği evde, yaşanan bir adli olaya şahit olan, 42 yaşındaki Neslihan Evlice, polise ifade verdiği sırada, 8 yıldır çalışma izni olmadığı tespit edildi ve 2 çocuğuna rağmen ülkeden deport edildi.
Öztürkler: En kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır

KKTC vatandaşı bir kişiyle evli olan; ancak vatandaş olamayan Evliceli, eşinin 2012’de yurt dışına gitmesiyle 2 çocuğuyla ülkede kalmıştı. Çalışmaya gittiği  evde, yaşanan bir adli olaya şahit olan, 42 yaşındaki Neslihan Evlice’nin polise ifade verdiği sırada, 8 yıldır çalışma izni olmadığı tespit edilmişti.  Evliceli yaşananların ardından ise ülkeden tek başına deport edilmişi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Güçlü ve onurlu bir anne olan Neslihan Evlice’nin çocuklarına bakmak için verdiği yaşam mücadelesinde yanında olacaklarını duyuran Öztürkler, “Neslihan Evlice en kısa sürede evlatlarına kavuşturulacaktır” dedi.

Gerekli girişimlerin yapıldığını ifade eden Öztürkler, Bakanlar Kurulu’na ihracın kaldırılması ve Neslihan Evliceli’nin çocuklarına kavuşması için önerge hazırlandığının altını çizdi.

Öztürkler açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Güçlü ve onurlu bir anne olan Neslihan Evlice’nin çocuklarına bakmak için verdiği yaşam mücadelesinde yanında olacağız. Çocukları KKTC vatandaşı olan Neslihan hanımın yaşamış olduğu üzücü ve vicdanlarımızı yaralayan bu talihsiz hadiseyi dün sosyal medya aracılığıyla büyük bir üzüntü içerisinde öğrendim. Yaşanan bu drama son vermek ve konunun çözüme kavuşmasını sağlamak üzere Muhaceret Müdürlüğümüze ve hukukçumuza gerekli talimatlar verilmiştir.

Bu üzücü olay karşısında bakanlık olarak elimizden gelen en hızlı şekilde Neslihan Evlice hanımın izinsiz ikametten ve gerekli sürede KKTC vatandaşı olan 2 çocuğundan dolayı ikamet iznine başvurmuş olmamasından kaynaklanan sıkıntıların aşılması adına gerekli olan girişim yapılmış, bakanlar kuruluna ihracın kaldırılması ve Neslihan Hanımın çocuklarına kavuşması için önerge hazırlanmıştır.

Bu dramatik olayı gündeme getirerek, bizleri de uyaran kalbi güzel, hassas insanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Mağduriyet yaşayan bu güçlü, cesur kadınımızın çocuklarına en kısa sürede kavuşması adına elimden gelen her türlü yardımı yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın.”

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