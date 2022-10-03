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Öztürkler: Yangın devam ediyor ancak etkisini yitirdi

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Ziya Öztürkler, Güngör çöplüğünde devam eden yangını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Öztürkler, “Yangın devam ediyor ancak düne göre etkisini yitirdi” açıklamalarında bulundu
Öztürkler: Yangın devam ediyor ancak etkisini yitirdi

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güngör çöplüğünde meydana gelen yangınla ilgili BRT’de yayınlanan ‘17 Saat İnci’ programına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, ilk hedefin yangının bir an önce sönmesi ve son bulması için gerekli adımları atacağını kaydetti.

Kısa vadede atılacak olan adımlar hakkında açıklama yapan Öztürkler, Güngör çöplüğü için ihaleye çıkılması gerektiğini ifade ederek, “Konunun takipçisi olacağız. Hazırlanan şartnamaye göre hareket edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Öztürkler, “Çöplük alanda büyük veya küçük çaplı meydana gelen yangının tersini savunmak doğru olmaz, şu an da ihaleyi alan kurumun 1 senedir teslim aldı. Önümüzdeki ihalede enine boyuna göre tartışılıp karar verilmesi gerekiyor” dedi.

Öztürkler, ihale süreci ve sonrasında ortaya sağlıklı çalışmalar çıkması için hareket edileceğini belirtti.

Düne göre çöplüğün daha iyi durumda olduğunu söyleyen Öztürkler, “Yangın tam sönmedi ancak çalışmalar sürüyor. Bundan sonrası için daha sağlıklı çalışmalar yapılacak” açıklamasında bulundu.

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