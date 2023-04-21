Palm Beach tartışması büyüyor...Bilfer Palm Beach Hotel and Resorts Limited açıklama yaptı...

İŞTE AÇIKLAMA;

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

KKTC Hükümeti, Gazimağusa’da şirketimizin yasal uzun vadeli kirasında bulunan Palm Beach Hotel’deki sözleşmemizi feshetme kararı aldı.

Ramazan Bayramı’nın hemen ertesinde, Palm Beach’i davalık olduğumuz alt kiracı şirkete vermenin planını yapıyorlar.

Hükümetin almış olduğu bu karar, tarafımızca kabul edilemezdir. Ancak bunun ötesinde, açık bir şekilde devam eden davalar nedeniyle yargıya müdahaledir.

Hükümet, çok bariz bir şekilde hukuk tanımazlık yapmaktadır. İçinde olduğumuz günlerde kararları açıklanacak olan iki ayrı dava söz konusudur. Bu iki davanın sonucunu beklemeden, hükümetin apar topar aldığı kararı şiddetle protesto ediyoruz.

Her türlü yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağımız bilgisini, saygıdeğer halkımızla paylaşıyoruz.

Bilfer Palm Beach Hotel and Resorts Limited