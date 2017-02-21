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Papadopulos, DİSİ’nin yasa önerisinin reddedilmesi çağrısında bulundu

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Papadopulos, DİSİ’nin yasa önerisinin reddedilmesi çağrısında bulundu
Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Papadopulos, konuya ilişkin dünkü açıklamasında, DİSİ’nin hazırladığı yasa tasarısının, “Türk baskılarına boyun eğilmesi” anlamı taşıdığı iddiasında bulunarak, “buna boyun eğmeyeceklerini” söyledi.

Rum Meclisi’nde 1950 Plebisiti’nin yıldönümünün Güney Kıbrıs’taki okullarda düzenlenecek bazı etkinliklerle anılması yönünde alınan kararın ardından DİSİ’nin hazırladığı ve yıldönümlerinin kutlanmasına ilişkin karar alma yetkisinin meclisten alınması yönündeki yasa tasarısına tepkiler sürüyor.

DİSİ tarafından hazırlanan ve okullarda kutlanan yıldönümlerinin belirlenmesi yetkisinin meclisten alınarak hükümete devredilmesi yönündeki yasa tasarısına ret oyu vereceklerini söyleyen DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, diğer partilere de bu yönde hareket etme çağrısında bulundu.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Papadopulos, konuya ilişkin dünkü açıklamasında, DİSİ’nin hazırladığı yasa tasarısının, “Türk baskılarına boyun eğilmesi” anlamı taşıdığı iddiasında bulunarak, “buna boyun eğmeyeceklerini” söyledi.

Papadopulos ayrıca, söz konusu yasa önerisinin arkasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bulunduğunua iddia etti.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise, yasa tasarısında Anastasiadis’in parmağı bulunduğu şeklindeki iddiaları yanıt verdi. Bu iddialara en güzel yanıtı yine Anastasiadis’in verdiğini kaydeden Hristodulidis, Rum liderin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik “meclisin bağımsız bir organ olduğu ve kendi kararlarını aldığı” yönündeki sözlerini hatırlattı.

Gazete, Vatandaşlar İttifakı ile ELAM’ın da yaptıkları açıklamalarla, DİSİ’yi “Kıbrıs Türk tarafının taleplerini karşılamaya çalışmakla” suçladıklarını yazdı.

Haberde, AKEL’in ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada, DİSİ’nin önerisinin inceleneceğini ve mecliste görüş belirtileceğinin duyurulduğu hatırlatıldı.

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