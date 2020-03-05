Parasını mikrodalgada dezenfekte etmek istedi: Yaklaşık 2 bin 600 TL kül oldu

Çin Halk Bankası, tüm bankaların banknotları halka sunmadan önce ultraviyole ışığa veya yüksek ısıya maruz bırakarak dezenfekte etmelerini şart koşuyor

Kağıt paraları "dezenfekte" etmek isteyen bir kadın 3.000 Yuan'dan (yaklaşık 2.600 TL) fazla tutarda parayı mikrodalga fırında yaktı.

Çin basınına göre, güneydeki Ciansu ilinin Cianyin şehrinde yaşayan "Li Hala" diye tanınan kadın, üzerlerinde koronavirüs olabileceği kaygısıyla banknotları dezenfekte etmeye çalıştı.

Çin'de nakit para hala yaygın olarak kullanıldığından, Li Hala çok sık el değiştiren ve virüslü insanların da dokunmuş olabileceği paralardan endişe duyuyordu.

Ancak mikrodalgaya koyduğu paralar bir dakikadan kısa bir zamanda yanmaya ve kararmaya başladı.

Panik halindeki Li, kömürleşmiş kağıt paraları tavsiye almak için Çin CITIC Bankası'nın yakınlardaki bir şubesine götürdüyse de, Sina Finance'ın haberine göre paralar artık kullanılamaz haldeydi.

Hasarlı banknotları dikkatlice inceleyen ve doğrulayan banka, Li'ye 3.125 Yuan (yaklaşık 2.730 TL) ödeme yaptı.

Sina Finance'a konuşan Çin CITIC Bankası sözcüsü, Çin Halk Bankası'nın şubat ayında bankaları zorunlu tuttuğu önlemler sebebiyle finans kurumlarından alınan tüm nakit paraların temiz olduğunu belirtti.

"Kritik salgın önleme ve kontrol alanlarından" toplanan nakit paralar ultraviyole ışık veya yüksek sıcaklığa maruz tutularak dezenfekte edildikten sonra, piyasaya sürülmeden önce 7 ila 14 gün bekletiliyor.

Sözcünün, "Bu süreçlerden geçen nakit paralar oldukça güvenli" dediği aktarılıyor.

Buna rağmen, hastalık bulaşma riskini azami düzeyde engellemek için halk ödemelerini barkod ve kredi kartı gibi temassız yöntemlerle yapmaya teşvik ediliyor.

Anakara Çin'de 80 binin üzerinde virüs vakası tespit edilirken, 3 Mart itibarıyla ölü sayısı 2 bin 981'di.