Paris Orly Havalimanı'ndaki saldırgan vuruldu

Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris'te Orly Havalimanı'ndaki bir askerin silahını almaya çalışan saldırganın vurularak öldürüldüğünü aktardı.

Yerel saat ile sabah 8.30'da gerçekleşen olayın ardından yaklaşık 3 bin kişi havalimanından boşaltıldı.

Görgü tanıklarına göre silah seslerinin duyulmasının ardından yolcuların uçaklardan çıkmasına izin verilmedi.

AFP haber ajansına konuşan bir Fransa İçişleri Bakanlığı yetkilisi, saldırganın vurularak öldürülmeden önce bir mağazaya sığındığını söyledi.

Operasyon devam ederken yaralanan kimsenin olmadığı aktarıldı.

Bomba imha ekiplerinin de Paris'in güneyinde yer alan havalimanında olduğu belirtildi.

Diğer yandan Reuters haber ajansına göre, Fransa İçişleri Bakanlığı şehrin kuzeyindeki Stains'te gerçekleşen başka bir olayda, bir polisin yol kontrolü sırasında vurulduğunu ve yaralandığını aktardı.

Bakanlık sözcüsü Pierre-Henry Brandet, iki olayın birbiriyle ilişkisi olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Yerel medya ise aynı kişi olduklarını belirtti.

Uçuşlar askıya alındı

Orly Havalimanı'nda bulunan iki terminaldeki uçuşların hepsi askıya alınırken bazı uçuşlar Charles de Gaulle Havalimanı'na yönlendirildi.

AP haber ajansına konuşan bir ulusal polis yetkilisi saldırganın yalnız hareket edip etmediğinin henüz bilinmediğini söyledi.

Havalimanında saldırıya uğrayan askerin ise Frans'da gerçekleşen saldırıların ardından artan tehditlere karşı görevlendirilen Sentinel özel güçlerinden olduğu aktarıldı.

Yarısı Paris'te konuşlanan bu özel güçlerde toplam 7 bin 500 asker yer alıyor.

Orly Havalimanı, Charles de Gaulle'den sonra ülkenin ikinci büyük havalimanı.

Avrupa ve Afrika'ya çok sayıda uçuşun gerçekleştiği bir havalimanı.

'Dört el silah sesi'

İçişleri Bakanı Bruno Le Roux'un havalimanını ziyaret etmesi bekleniyor.

AFP haber ajansına konuşan görgü tanığı Franck Lecam, Tel Aviv uçağına binmek için sıraya girdikleri sırada dört el silah sesi duyduklarını söyledi.

Lecam, bütün havalimanının boşaltıldığını söylerken havalimanı girişinin 200 metre dışında beklediklerini belirtti.