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Paris’te "emeklilik reformu" protestosu

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Fransa’nın başkenti Paris’te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı gösteri düzenledi.
Paris’te "emeklilik reformu" protestosu

Fransa’nın başkenti Paris’te gençlik örgütü üyeleri, hükümetin emeklilik reformuna karşı gösteri düzenledi. 

Bastille Meydanı’nda toplanan binlerce gösterici hükümetin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformunu protesto etti. Aşırı sol parti Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) desteklediği gösteride, 2022 LFI cumhurbaşkanı adayı olan Jean-Luc Melenchon da katıldı. 

"64 yaşında emekliliğe hayır", "Metro, iş, tabut", "60 yaşından sonra çalışmak öldürür" pankartları taşıyan göstericiler, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Hep birlikte genel grev!" sloganları attı. 

Göstericiler arasında sarı yelekliler de vardı.

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