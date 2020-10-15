  • BIST 1.185
  • Altın 483,758
  • Dolar 7,9212
  • Euro 9,2834
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Paris'te sokağa çıkma yasağı!

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. 
Paris'te sokağa çıkma yasağı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında rekor artışların ardından başkent Paris başta olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. 

Macron, TF1 ve France 2'nin canlı yayın programında Kovid-19 salgınına karşı alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Salgınla ilgili durumun endişe verici olduğunu ancak panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Macron, salgında ikinci dalganın yaşandığını bildirdi.

Macron, virüsün artık her yaş kategorisinde yayıldığını ve herkes için tehlikeli olduğunu belirtti. 

Ülkede her gün 200 yeni hastanın yoğun bakımda tedaviye alındığını, yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk oluştuğunu ifade eden Macron, salgının yayılmasının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Macron, Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 17 Ekim itibarıyla 4 hafta süreliğine 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. 

Emmanuel Macron, bu yasağa uymayanlara 135 avro para cezası kesileceğini, bu kuralı birkaç kez ihlal edenlere ise 1500 avro para cezası verileceğini belirtti. 

Uygulama kapsamında sağlık kuruluşlarına gitmek için dışarı çıkılmasına izin verileceğini ifade eden Macron, şehirler arası dolaşımın serbest olduğu bilgisini paylaştı. 

Bu uygulama nedeniyle olumsuz etkilenecek bazı sektörlere yardımlarda bulunacaklarını aktaran Macron, Fransızların Kovid-19 tedbirlerine sıkı şekilde uymasının ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesinin önemine işaret etti. 

Macron, gelecek yılın yazına kadar bu virüsle birlikte yaşanacağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rosatom BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne Katıldı10 Ekim 2020 Cumartesi 09:54
  • Trump'ın Doktoru Conley: "Cumartesi Trump'ın Güvenli Bir Biçimde Kamusal İşlerine Dönmesini Bekliyorum"09 Ekim 2020 Cuma 11:03
  • Putin, Azerbaycan Ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya Davet Etti09 Ekim 2020 Cuma 10:57
  • Silah deposu patladı: 10'dan fazla köy boşaltılıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 17:12
  • Yunan Mahkemesi'nden Altın Şafak'a son darbe! 'Suç örgütüdür...'07 Ekim 2020 Çarşamba 13:01
  • 15,7 milyon dolara satıldı! Özelliğiyle tarihe geçti.06 Ekim 2020 Salı 13:50
  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:Türkiye ve Yunanistan arasında güvenli bir çağrı hattı oluşturuldu05 Ekim 2020 Pazartesi 18:15
  • Papa Francis: Piyasa kapitalizmi başarısız oldu; savaşı reddeden bir sistem kabul edilmeli04 Ekim 2020 Pazar 22:25
  • Fransa'dan bağımsızlık referandumunda 'Hayır' çıktı04 Ekim 2020 Pazar 16:13
  • Alex Fırtınası Fransa'yı vurdu: 1 ölü, 11 kayıp03 Ekim 2020 Cumartesi 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti