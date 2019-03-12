Parmağımızdaki Kesiğe Alkol Sürdüğümüzde Neden Yanma Hissederiz?

VR1 sinir hücreleri yüksek bir ısıyla karşı karşıya kaldığımızda aktive olan ve durumu beyne ileten ısıya duyarlı reseptörlerdir.

Peki, kesiğe sürdüğümüz alkol soğuk olduğu halde neden VR1 reseptörleri aktive olur, neden sanki elimiz yanıyormuş gibi hissederiz? VR1 reseptörlerinin etanole verdiği tepkiyi inceleyen bir çalışmada, bu reseptörlerin aktive olması için gereken ısı eşiğinin etanol nedeniyle ̴42°C’den ̴34°C’ye (neredeyse 10°C) düştüğü gözlenmiştir. Diğer alkol çeşitleri de benzer bir düşüşe neden olmuştur. Sonuç olarak, alkol uygulanan bölgedeki VR1 reseptörleri daha düşük sıcaklıklarda aktive olup beyne nörokimyasal sinyaller gönderir.

Ancak yine de VR1 reseptörlerini harekete geçirecek bir ısı kaynağına ihtiyaç vardır. Henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, doku hasarı sonucunda oluşan enflamasyon tepkisinde yer alan hücrelerin ürettiği ısı, yanma hissi veriyor olabilir. Veya normalde el yakan sıcaklıkları tespit eden bu reseptörler, sıcaklık eşiği alkol tarafından aşağı çekildiği için, kendi vücut sıcaklığımızı "el yakıcı" olarak hissediyor olabilir.

KAYNAK: EVRİM AĞACI