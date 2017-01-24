Perde arkasında yemekler yendi...

KKTC’nin en önemli kurumlarından birisi konumunda olan Kıb-Tek’te Kurumu şaibe altında bırakacak olaylar yaşanıyor.

2015 yılında LED ışıkları ile ilgili çıkılan ihalede en düşük teklifi veren ve ihaleyi kazanan firmaya LED ışıklarının tamamlanması için 2017 Ocak ayına kadar ihalenin verilmediği öğrenildi.

Uzun bir süredir sürüncemede bırakılan ihale ile ilgili perde arkasında bir firma ile ihale ile ilgili pazarlıkların yapıldığı öne sürülmekte. İlgili firmanın bazı Kıb-Tek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yemeğe çıktığı ve bu konuda bazı istişarelerde bulunduğu ileri sürülüyor.

EDS FİRMASI BİLGİ İSTEDİ AMA VERİLMEDİ

LED ışıkları ile ilgili perde arkasında pazarlıkların yapıldığı iddialarının yanısıra, ihaleyi kazanan EDS firması da ihaleyi kazanmasına karşın ihaleyi neden kendisine verilmediği yönünde Kıb-Tek yönetim kurulundan bilgi istediği öğrenildi.

EDS Firmasının Kıb-Tek yönetim kuruluna, 19.5.2016 tarihinde gönderdiği ve ihalenin kendilerine halen neden verilmediği sorularını içeren yazıya da halen cevap verilmediği öne sürülüyor.

YAZIDAN YÖNETİMİN HABERİ YOK

EDS firmasının Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazı, tüm yönetim kurulu üyelerine atıfta bulunmasına karşın, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erçen dışında, Asbaşkan ve diğer yönetim kurulu yelerinin bu yazıdan haberdar olmadığı öne sürülüyor.

YEMEKLER YENDİ

EDS firmasının ihaleyi kazanmasına ve hala daha ihalenin başlaması ile ilgili bilgi edinmeyi beklemesine karşın, bu konuda perde arkasında bir firma ile bilgi alış verişinde bulunulduğu, hatta bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yemeğe çıkıldığı iddia edildi.

BAZI ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN ADI DA KARIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

LED ışıkları ihalesine bazı üst düzey yetkililerin ismi de karıştırılmaya çalışılırken, yetkililerin sesini çıkartmaması ve istenilenlerin yapılması için bazı üst düzey yetkililerinin de işin içinde olduğu iması yaratılmaya çalışıldığı belirlendi.

EDS FİRMASI MEKTUBUNDA NE DİYOR?

EDS Firması Kıb-Tek Yönetim Kuruluna gönderdiği ancak başkan diğer yönetim kurulu üyelerinin haberinin olmadığı yazıda, 16 Aralık 2005 yılında finansal teklifleri sunulan LED Sokak Aydınlatma Armatörleri ihalesinde, 53,000 adet konsollu armatörler için en iyi teklifi sunan tarafız.

Geçen süre içerisinde, iki kez yazılı ve sözlü olarak ihalenin tamamen belli bir firmaya verilmesi yönünde etkili çabaların olduğuna dair, izlenimlerimizin olduğunu ve kaygılarımızın olduğunu belirtmiştik. Bana ulaşan ve KKTC Basınından çıkan haberlerden ihalenin belli bir tarafa yeniden şans vermek üzere iptal edildiği, izlenimleri bizde oluşmuştur. Bu duruma itirazımız üzerine iptalden vazgeçilerek, şartnameye aykırı şekilde bizlerin aleyhine miktar değişikliği yapılmıştır.

GÖRÜŞME İSTEMLERİ SÜREKLİ RED EDİLDİ

Tüm bu gecikme ve ortaya çıkan dururuma karşı uyum ve uzlaşma çabalarımız red edilmiştir. Sayın Hasan Çetin Erçen ile görüşme talebimiz olmuş ancak red edilmiştir. İhalenin tamamın önceden planlanmış bir firmaya verilme sürecinde bizlerin piyon olarak kullanıldığı kanaatine varmamız kaçınılmazdır.

İhalenin verilmeye çalışıldığı firmanın daha önce kuruma teslim ettiği armatürlerin bir yıl dahi dolmadan yaygın bir şeklide arızalanmaya başladığı çok çeşitli kaynaklardan gelen bir bilgidir ve bunun artarak devam edeceği yol aydınlatma uzmanları tarafından bilinen bir gerçektir deniyor.

LED ışıkları ile ilgili olarak büyüyen tartışmanın, Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan’ın, Müdürlük görevinden alınmasına kadar geldiği ve bu konudaki tartışmaların da hükümet yetkililerine kadar giderek devam ettiği öğrenildi.