Petrol fiyatları yüzde 4 yükseldi

İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki Husilere karşı düzenlediği ortak askeri harekatın ardından bu sabah petrol fiyatları yüzde 4 arttı.
Brent ham petrolün varili 80,55 dolara çıktı.
Saldırıların, Orta Doğu'da gerilimi tırmandırıp bölgeden petrol tedarikini tehdit edebileceğinden endişe ediliyor.
Son dönemde Husi saldırıları Kızıldeniz'de yoğunlaştı ancak, çatışmaların Hürmüz Boğazı'na genişlemesi durumunda petrol arzını olumsuz etkilemesinden kaygı duyuluyor.
Hollanda merkezli ING bankasının analistlerine göre, günde yaklaşık 20 milyon varil petrol Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor; bu da küresel tüketimin yüzde 20'sine denk geliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.