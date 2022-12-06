Pfizer-BioNTech’ten 5 Yaş Altı İçin Aşı Başvurusu

Orijinal koronavirüse ek olarak BA.4/BA.5 Omicron varyantlarını hedef alan bivalent COVID-19 aşısı, geçen ay yayımlanan bir araştırmaya göre yeni koronavirüs varyantlarına karşı önceki aşılardan daha güçlü etkililik sergiliyor.

Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) izin çıkması durumunda, çocuklara iki doz orijinal Pfizer-BioNTech COVID aşısı ve bir tane Omicron’a göre düzenlenen bivalent aşı uygulanacağını belirtti.