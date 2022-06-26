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Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç

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Türkiye'de de kullanılan corona virüsü aşısı Comirnaty'nin üreticisi Pfizer/BioNTech'in Omicron varyantına karşı geliştirdiği yeni aşının güncel verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Uğur Şahin'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı yoğun olarak kullanılmaya devam edilirken, iki şirket Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına karşı çalışmalara devam ediyor.

Türkiye’de de kullanılan Comirnaty’nin üreticisi olan Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının güncel verilerini paylaştı. Şirket Omicron varyantına özel olarak geliştirilen corona virüsü aşısının bir dozu ve diğer varyantlar için geliştirilen aşının bir dozunun sağladığı bağışıklık verilerini açıkladı.

ŞU AN KULLANILANDAN FAZLA ANTİKOR

Yetkililer, “Omicron varyantı için üretilen aşı, şirketlerin şu an kullanılan aşılarından çok daha fazla bağışıklık sağlıyor. Aşının bir dozunu olan kişide bir ay içinde antikor seviyeleri 13.5’ten 19.6’ya çıktı” açıklamasını yaptı. Hem Omicron hem de orijinal corona virüsüne karşı geliştirilen aşının ise antikor seviyesini 9.1’den 10.9’a çıkardığı kayıtlara geçti.

BioNTech’i eşi Özlem Türeci ile kuran şirketin CEO’su Uğur Şahin, “Epidemiyolojik ve laboratuvar verilerinin gösterdiğine göre, Pfizer ve BioNTech halen Omicron bazlı aşıyı yeni çıkan varyantlara karşı değiştirmeye ve hızlıca adapte olmaya hazır” dedi. Şahin, “Bu veriler bize Omicron bazlı aşıların daha çok antikor oluşturduğunu gösteriyor. Omicron varyantının yeni varyantları BA.1’i geride bıraktı ve bağışıklığı yenme riski var. Bu sebeple alt varyantlara karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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