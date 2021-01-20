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Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları Ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle Görüştü

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lapta Belediyesi’ni ziyaret etti.
Pilli, Lapta Ve Alsancak Belediye Başkanları Ve Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimiyle Görüştü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lapta Belediyesi’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta Belediye binasında gerçekleşen görüşmede Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Alsancak Belediye Başkanı  Fırat Ataser, Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi Dilek Büyük yer aldı. 

Sağlık Bakanı Ali Pilli, toplantıda son günlerde özellikle Girne, Lapta ve Alsancak'ta artan koronavirüs vakaları sebebiyle bölgede alınan önlemler konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

Toplantıda temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusuna tüm halkın dikkat göstermesi gerektiğine dikkat çekildi.

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