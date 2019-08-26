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Plastik atıklardan asfalt yol üretildi

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İngiliz MacRebur adlı şirket plastik atıkları dönüştürerek yol yapımında kullanmaya başladı. Ürün sadece çevre dostu değil, aynı zamanda daha dayanıklı.
Plastik atıklardan asfalt yol üretildi

Fikir, plastik atıkları toplayan bir vakıfla birlikte çalışan şirketin CEO’su Toby McCartney’e ait. Bu teknoloji sayesinde asfaltlar sürekli olarak atıklardan yeniden üretiliyor. Bu hem asfalt yapımında kullanılan fosil yakıt tüketimini azaltıyor hem de yol yapımını daha ucuza getiriyor.

 

Plastik atıklarla yapılan yollar sıradan yollar gibi görünüyor ancak yüzde 60 daha esnek ve üç kat daha dayanıklı. Böylece daha az çatlak ve çukur meydana geliyor.

Bu yöntem her plastik türü için geçerli değil çünkü her plastiğin erime noktası değişiyor.

Plastik yollar aynı zamanda park yerleri, havaalanları için de üretilmeye uygun.

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