Playstation 5 Sipariş Ettiler; Kutulardan Bulgur, Mangal Ve Kedi Maması Çıktı

Amazon, Britanya'da PlayStation 5 sipariş eden müşterilerinin konsollarının kargoya verildikten sonra çalındığı ve başka ürünlerle değiştirildiği iddialarını incelemeye aldıklarını belirtti.

Dün bazı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden PS5 yerine gelen ürünlerin fotoğraflarını paylaşarak seslerini Amazon'a duyurmaya çalıştı.

@flagwithoutwind isimli kullanıcı, Amazon'dan gelen siparişinin kutusunun içinden PlayStation 5 değil, kedi maması çıktığına dair fotoğraf paylaştı. Kullanıcı, "Bütün gün PS5'imin gelmesini bekleyip sonra akşam 10'da bunun gelmesine bayıldım. Şaka mı bu?" yazdı.

Bir başka kullanıcı da eline PS5 yerine bulgur geçtiğine dair fotoğraf paylaşarak, "Amazon Britanya'dan sipariş ettiği PS5'imi açtım ve bunu buldum. Biri pilavla değiştirmiş. Keşke şaka yapıyor olsaydım!" yazdı.

Bir başka örnekte de müşteriye PS5 yerine mangal gönderildiği görülüyor.

Öte yandan konu ile yapılan paylaşımlarda bazı Twitter kullanıcıları, ürün ellerine ulaşmasa da sistemde "teslim edildi" gözüktüğünü ifade etti.

Amazon, gelen şikâyetler üzerine konuyu incelemeye aldıklarını ifade ederken durumun siparişlerin sadece ufak bir bölümünde yaşandığını ifade etti.

Britanya dahil bazı ülkelerde oyun severler çok satması nedeniyle ürünü bulmakta zorlanıyor.