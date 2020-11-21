Playstation Karaborsaya Düştü

8 bin 299 TL’lik satış etiketine sahip PS5’in ilk serisinin tükenmesi ile birlikte, bireysel satışların gerçekleştirildiği sitelerde fiyatının 15 bin TL’ye kadar çıktığı görüldü.

Oyun konsolları arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Sony PlayStation ve en büyük rakibi Microsoft XBox yeni ürünleri ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Microsoft’un Xbox Series X’i 10 Kasım tarihinde Türkiye pazarında satışa sunarken, PlayStation 5 ise 19 Kasım tarihinde satışa çıktı. Dünya ile aynı anda satışa çıkan PlayStation 5 ciddi talep görürken, ön siparişlerin de etkisi ile kısa bir süre içerisinde tükendi. Oyun konsollarının tükenmesinin ardından, ikinci el satış siteleri ve bireysel satışların yapılabildiği internet sitelerinde PS5 satışları yapılmaya başladı.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Sony’nin Türkiye’ye gönderdiği ilk serinin tükenmesi ile birlikte karaborsacılar internet ortamında çok yüksek fiyatlara PlayStation 5 satışına başlarken, bir detay göze çarptı. PlayStation 5’in tavsiye edilen satış fiyatı 8 bin 299 TL olarak belirlenen PS5’in, sitelerde 5 bin 200 TL’ye de, 15 bin TL’ye de satıldığı görüldü. Karaborsacılar fiyatları 15 bin TL’ye kadar çekmişken, markanın açıkladığı fiyatın altında satılan ürünler dikkat çekti.

YURTDIŞINDAN GELİYOR

Biz de hem fiyatı yüksek tutan satıcılılarla hem de düşük fiyata satanlarla görüştük. 5 bin 200 TL’den satış yapan kişi ile görüştüğümüzde kendisi PS5’i yurtdışından daha uygun fiyata aldığı için bu rakamlara satabildiğini söyledi. Türkiye dışından alınan ürünler vergisiz olarak ülkeye sokulabildiği için çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor.

Oyun konsolları arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Sony PlayStation ve en büyük rakibi Microsoft XBox yeni ürünleri ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Microsoft’un Xbox Series X’i 10 Kasım tarihinde Türkiye pazarında satışa sunarken, PlayStation 5 ise 19 Kasım tarihinde satışa çıktı. Dünya ile aynı anda satışa çıkan PlayStation 5 ciddi talep görürken, ön siparişlerin de etkisi ile kısa bir süre içerisinde tükendi. Oyun konsollarının tükenmesinin ardından, ikinci el satış siteleri ve bireysel satışların yapılabildiği internet sitelerinde PS5 satışları yapılmaya başladı.

Örneğin PS5’in ABD satış fiyatı 500 dolar. Bugünkü kurdan hesaplandığında yaklaşık 3 bin 800 TL’ye geliyor. Türkiye’deki ürünlere ise yüzde 20 ÖTV, yüzde 18’lik KDV’ye ek yüzde 50’lik gümrük vergisi uygulanıyor. 15 bin TL’lik fiyat etiketine sahip ilanın satıcısı ise piyasada PS5 kalmadığını, talebin yoğun olduğunu, gün içerisinde 10’dan fazla kişinin aradığını belirtti.

‘TÜM DÜNYADA DURUM AYNI’

PS 5, gördüğü yoğun talep ile oyun severlerle buluştuğunun ertesi gününde tüm dünyada tükendi. İngiltere’de bir online satış mağazasının paylaştığı sıra tabelasında tam 25 bin kişi bulunuyordu.

PlayStation yönetimi ile yaptığımız görüşmelerde, kaç adet PS5 üretildiğini ve Türkiye’ye kaç adet girdiğinin bilgisini veremediklerini vurguladılar.

Dünyada da aynı olduğunu belirten PlayStation yetkilileri, “Hiçbir ülke için rakamları veremiyoruz, bütün dünyada satışa çıkar çıkmaz tükendi. Uzun kuyruklar oluştu” bilgisini verdi. Pandemi koşulları ile üretimin de sınırlı olması sebebiyle bir sonraki serinin geliş tarihi de belirsiz durumda.