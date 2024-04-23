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Polis göz açtırmıyor... 496 Sürücü daha rapor edildi!

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Polis ekiplerinin son gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde 496 sürücü daha rapor edildi.
Polis göz açtırmıyor... 496 Sürücü daha rapor edildi!

22.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,414 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 496 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

220’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

174’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

9’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

25’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

60’ı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

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