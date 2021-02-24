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Polis kontrolünde üzerinde 2 gr hintkeneviri bulundu...2 gün poliste tutuklu kalacak

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Polis kontrolünde üzerinde 2 gr hintkeneviri bulundu...2 gün poliste tutuklu kalacak
Polis kontrolünde üzerinde 2 gr hintkeneviri bulundu...2 gün poliste tutuklu kalacak

Hamitköy’de şüpheli görülmesi üzerine polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Ö.Y. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olayla ilgili bulguları atardı.Kurtbir23 Şubat tarihinde saat 18.15 raddelerinde PGM Narkotik ve Kaçakçılığı ÖnlemeMüdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy'de şüphelivaziyette tespit edilen Zanlı Ö.Y.’ın üzerinde yapılankontrolde tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğunainanılan madde ile parlak kâğıt parçasına yaklaşık 100 miligram ağırlığında sarılı tütün ilekarışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının akabinde gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi Haspolat’ta aranmakta olan bir şahıstan 3 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkeme aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu aranan bir şahsın bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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