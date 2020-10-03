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Polise şikayete gitti, tutuklandı!

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KKTC’de izinsiz ikamet eden giden Nijerya uyruklu Mojirayo Esther Onoba tutuklandı.
Polise şikayete gitti, tutuklandı!

KKTC’ye okumaya gelen ancak bir yılın sonunda devam etmeyip KKTC’de izinsiz ikamet eden giden Nijerya uyruklu Mojirayo Esther Onoba tutuklandı.

Kaldığı yurtta yaşadığı sıkıntılar nedeni ile dün saat 18.00 raddelerinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giden Nijerya uyruklu Mojirayo Esther Onoba’ nın yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.2019 tarihinden beri KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine tutuklandı.

Zanlı bugün KKTC’ de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren Palis memuru Canberk Sağer, zanlının yaşadığı yurt sorunu ile ilgili 2.10.20 tarihinde polise geldiğini, yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.2019 tarihinden itibaren KKTC’ de izinsiz ikamet ettiğinin belirlenmesiyle tutuklandığını söyledi.

Zanlının serbest kalması halinde aynı suçu işlemeye devam edecek olacağına dikkat çeken polis memuru Sağer, ihraç işlemleri ile ilgili çalışmaların başlatılabilmesi maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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