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Polisten Girne ve Gazimağusa’da huzur operasyonu

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Polisten Girne ve Gazimağusa’da huzur operasyonu
Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise, kontrol edilen 600 araçtan 160 sürücünün suç işlediği tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi; 2 kişi tutuklandı ve 6 araç da trafikten men edildi.

Polis Girne ve Gazimağusa’da huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Girne ve Gazimağusa’daki asayiş ve trafik operasyonu kapsamında toplam 3 kişi tutuklandı, 10 araç trafikten men edildi, 260 kişiye de trafik suçu yazıldı.

Kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 24 kişi aleyhinde de yasal işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, 21.00-04.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde gerçekleştirilen operasyonda, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüplerine yapılan kontroller sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 450 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 100 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 kişi tutuklandı, 4 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde 18:00-02:00 saatleri arasında yapılan operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, gece kulübeleri, alkollü içki satışı yapılan işyerleri ile kumarhanelerdeki kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise, kontrol edilen 600 araçtan 160 sürücünün suç işlediği tespit edilerek haklarında ileri işleme gidildi; 2 kişi tutuklandı ve 6 araç da trafikten men edildi.

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