  • BIST 2.433,28
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3965
  • Euro 17.582
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda göz sağlığına dikkat edilmeli!

Polis'ten tutuklu kadına cinsel taciz iddialarına açıklama

» »
Polis'ten tutuklu kadına cinsel taciz iddialarına açıklama
Polis'ten tutuklu kadına cinsel taciz iddialarına açıklama

Uyuşturucu madde suçundan, Girne Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan bir kadına, polis tarafından cinsel taciz yapıldığı yönünde şikâyetin tarafımıza ulaşması üzerine, derhal inceleme başlatılmış ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından olaya konu polis hakkında hem cezai, hem de idari yönden soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ilgili personel, 25.05.2022 tarihinde tutuklanmış ve soruşturmanın selameti açısından da aynı gün geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

 

Polis Genel Müdürlüğü olarak hiçbir disiplinsiz ve haksız uygulamaya müsamaha göstermeyeceğimiz aşikârdır. 

Özellikle kadına karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, tüm diğer suçlarla da ilgili olarak son derece hassas ve titiz olduğumuzu, bu tür olaylara karışan kişilere karşı ister polis ister vatandaş olsun, sıfır tolerans ile hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Son derece üzücü olan bu iddianın, mevcut yasalar çerçevesinde titizlikle soruşturulacağı ve suç tespit edilmesi halinde de ilgili şahsın adalet huzuruna sevkinin sağlanacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Polis Genel Müdürlüğü, yasaların kendisine verdiği yetkiler doğrultusunda her zaman görev ve sorumluluğunun bilinci ile hareket etmiş, halkın huzur ve güvenliği için de öyle hareket etmeye devam edecektir.

Polis içersinde disiplinsiz ve yasalara aykırı hareket eden kişilerin, büyük fedakârlıkla görev yapan Polis Genel Müdürlüğünü temsil edemeyeceği, halkımızın polisimize duyduğu güven ve itimadı da sarsamayacağının bilinci içersindeyiz.  

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.                 

PGM – BASIN SUBAYLIĞI

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektriksel alan projesi sertifika töreni ve kapanış etkinliği yapıldı!26 Mayıs 2022 Perşembe 12:54
  • Tatar: Devleti yıpratmak için yapıyorlar26 Mayıs 2022 Perşembe 12:34
  • Üstel Ankara yolcusu26 Mayıs 2022 Perşembe 12:32
  • KTİMB Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 12:28
  • Bayındırlık ve ulaştırma bakanı Erhan Arıklı, MEMUR-SEN heyetini kabul etti26 Mayıs 2022 Perşembe 12:20
  • Üstel: Dilekkaya-Gaziköy arasındaki 3 buçuk kilometrelik yol en kısa sürede tamamlanacak26 Mayıs 2022 Perşembe 12:15
  • Ertuğruloğlu: Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir26 Mayıs 2022 Perşembe 12:13
  • Ataoğlu, Kahramanmaraş’tan Gelen Kıbrıs gazilerini kabul etti26 Mayıs 2022 Perşembe 12:12
  • Hakedişlerini alamadığı için teşvik ödemesine başvuramayan işverenlere bir ay süre tanındı26 Mayıs 2022 Perşembe 12:09
  • CTP Kadın Örgütü’nün 10. Olağan Kurultayı yapılıyor26 Mayıs 2022 Perşembe 12:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti