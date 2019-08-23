  • BIST 95.607
  • Altın 277,187
  • Dolar 5,7532
  • Euro 6,3696
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Posta Dairesi, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için girişim yaptığını açıkladı

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını açıkladı.
Posta Dairesi, posta gönderilerinde yaşanan sorunun giderilmesi için girişim yaptığını açıkladı

Posta Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkede varışlı ve çıkışlı posta gönderilerinin alıcıya tesliminde bir süreden beridir, Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluk ve Türkiye’deki gümrük mevzuatının değişmesiyle birlikte tüm posta gönderilerinin gümrük kontrolüne tabi olması nedeniyle sorun yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, İstanbul’da bulunan Uluslararası Posta İşleme Merkezi ve Uluslararası Koli İşleme Merkezi kaynaklı sorunların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi ve KKTC varış ve çıkışlı posta gönderilerinin transit (posta) olarak değerlendirilmesi hususunda bakanlığın gerekli girişimleri yaptığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'23 Ağustos 2019 Cuma 09:12
  • Erdoğan Tatar'ı kabul etti, görüşme Ankara'da Külliye'de gerçekleşti22 Ağustos 2019 Perşembe 19:40
  • Avcıoğlu'ndan Jeneratör eleştirilerine sert cevap!22 Ağustos 2019 Perşembe 19:21
  • Son Dakika Haberi: Polisten başarılı operasyon... Firari yakalandı!22 Ağustos 2019 Perşembe 19:09
  • Dikkat! Bu hız tespit kamerları yarın devreye giriyor22 Ağustos 2019 Perşembe 18:32
  • Ankara'da Oktay, Tatar ve Amcaoğlu görüşmesi başladı22 Ağustos 2019 Perşembe 18:04
  • KTÖS'ten hükümete eleştiri22 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
  • Dikkat! Askeri mahkemeden firar etti!22 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
  • TDP EL-SEN'i ziyaret etti22 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
  • Yarın sabah Lefkoşa bölgesinde 3 saat elektrik kesintisi yapılacak22 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti