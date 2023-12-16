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Premier Lig tarihinde bir ilk

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Premier Lig'in 18. haftasında ilklere tanıklık edilecek. Rebecca Welch, Premier Lig'de maç yönetecek ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Sam Allison ise 15 yıl sonra bir maçın sorumluluğunu üstlenen ilk siyahi hakem olacak.
Premier Lig tarihinde bir ilk

Fulham-Burnley maçında görev alacak Rebecca Welch, İngiltere'de tarihe geçecek ve Premier Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olacak.

23 Aralık Cumartesi günü oynanacak mücadelede önemli bir ana şahitlik edilecek. Welch, Premier Lig'in 18. haftasında Craven Cottage Stadı'nda görev alacak. Rebecca Welch kariyerinde daha önce de ilklere imza attı.

Welch 2010 yılında başladığı hakemlik kariyerinde bu yıl, Premier Lig'in bir alt ligi olan Championship'de de ilk kadın hakem olarak kayıtlara geçti.

40 yaşındaki hakem Fulham-Manchester United maçında dördüncü hakem olarak Premier Lig'in hakem kadrosunda yer alan ilk kadın oldu. Rebecca Welch, bu yıl gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Kupası'nda da görev yaptı.

Sam Allison 15 yıl sonra maç yöneten ilk siyahi hakem olacak

Welch'ten üç gün sonra yeşil sahalarda yine bir ilke tanıklık edilecek. Sam Allison 15 yıl sonra bir maçın sorumluluğunu üstlenen ilk siyahi hakem olacak.

Allison, Sheffield United'ın Luton Town ile 26 Aralık Salı günü oynayacağı maçı da yönetecek.

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