Premier Lig'de şampiyonluk yarışı iyice alev aldı!

Premier Lig'de 19 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmak isteyen lider Arsenal, son sıradaki Southampton karşısında taraftarı önünde oldukça zorlandı ve 88 ile 90'da attığı gollerle 1 puanı kurtardı: 3-3. Son 3 maçında berabere kalan Arsenal, şampiyonluk yarışı verdiği ve 2 maç eksiği olan Manchester City'nin iştahını kabarttı! Dünya futbolunun gözü çarşamba akşamı Manchester şehrinde olacak...

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında lider Arsenal, lig sonuncusu Southampton’ı konuk etti. Emirates’te oynanan maçta herkes Arsenal için rahat bir karşılaşma olacağını düşünürken Southampton, 90 dakikayı futbolseverlere büyük heyecan veren bir sürpriz hazırladı.

Southampton, kaleci Ramsdale’in hatası sonrası 27. saniyede Alcaraz ile 1-0 öne geçti. 14’te eski Arsenal yıldızı Walcott savunma arkasına sarkıp durumu 2-0’a getirdi. 20’de Saka ortaladı, Martinelli tamamladı ve Emirates’teki Arsenal taraftarlarını kendisine getirdi: 1-2.

Southampton kalesini abluka altına alan Arsenal, 66’da Caleta-Car’ın kornerde arka direkteki kafa vuruşuyla yıkıldı. 88’de Odegaard maç boyunca yapmadığını yapıp ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Bazunu’yu avladı: 2-3. 90’da bir diğer yıldız Saka sahneye çıkıp kaleciden seken topu tamamladı: 3-3.

8 dakika duraklamanın oynandığı maçta Trossard, 90+2’de ceza sahasından çektiği şutta üst direğe takıldı. Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince lider Arsenal 75 puan ve 2 maç fazlasıyla 70 puanlı Manchester City’nin önünde haftayı tamamladı. Southampton ise 24 puanla son sırada kaldı.

ÇARŞAMBA GECESİ BELKİ DE ŞAMPİYONLUK MAÇI!

FA Cup yarı finalinde Sheffield United ile karşılaşacak olan Manchester City hafta sonunu Premier Lig’de maç yapmadan geçecek.

Arsenal’ın son 3 maçında kaybettiği 6 puanla şampiyonluk yarışına adeta iştahı kabaran Manchester City, Londra ekibini Çarşamba akşamı saat 22.00’de sahasında konuk edecek. Manchester City bu maçı kazanırsa 2 maç eksiği olduğu Arsenal ile farkı 2 puana indirecek.

Arsenal, Manchester City maçının ardından 2 Mayıs Salı günü sahasında Chelsea’yi konuk edecek.