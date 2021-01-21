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Prof. Dr. Cavit Atalar, tsunami beklenmediğini açıkladı

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AFAD tarafından 5 büyüklüğünde açıkladığı depremin ardından bazı bazı yayın organları ve sosyal medyada Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin Kıbrıs için tsunami uyarısı yaptığı iddia edildi.
Prof. Dr. Cavit Atalar, tsunami beklenmediğini açıkladı

AFAD tarafından 5 büyüklüğünde açıkladığı depremin ardından bazı bazı yayın organları ve sosyal medyada Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin Kıbrıs için tsunami uyarısı yaptığı iddia edildi.

İddialara ilişkin BRT ekranlarında konuşan YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, tsunami beklenmediğini açıkladı.

Prof. Dr. Atalar, tsunami olması için depremin denizin içinde gerçekleşmesi ve deniz suyunu etkilemesi gerektiğini vurguladı.

Depremin karada gerçekleştiğini dile getiren Atalar, “Depremin derinliği de çoktur. Tsunami beklentisi yoktur” dedi.

Öte yandan atıfta bulunan Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin sayfasında tsunami uyarısı yapılmadığı gözlemlendi.

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