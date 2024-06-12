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Prof. Dr. Vamık Volkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde vereceği konferansta “Neden Savaşlar Var?” sorusuna cevap arayacak

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Politik psikoloji biliminin kurucularından ve en önemli uzmanlarından Prof. Dr. Vamık Volkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde vereceği konferansta “Neden Savaşlar Var?” sorusuna cevap arayacak
Prof. Dr. Vamık Volkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde vereceği konferansta “Neden Savaşlar Var?” sorusuna cevap arayacak

Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve psikanaliz dalında verilen Mary Sigorni Ödülü’nün de sahibi olan ve politik psikoloji biliminin kurucularından kabul edilen dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nde vereceği konferansta “Neden Savaşlar Var?” sorusuna cevap arayacak.

13 Haziran Perşembe günü saat 11.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 numaralı salonda gerçekleşecek konferansın dili de Türkçe olacak. Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’nin düzenlediği “Konferans Serisi” kapsamında, ana vatanında “savaşı”  ele alacak Prof. Dr. Vamık Volkan’ın konferansı, ücretsiz olarak halka da açık olacak. Konferans, tarihten günümüze savaşların nedenlerini detaylı bir şekilde inceleyecek ve güncel uluslararası krizler hakkında önemli değerlendirmeler sunacak.

2014’te başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Gazze’de yoğunlaşan İsrail ile Hamas arasındaki savaş da şiddetli çatışmalara ve ağır sivil kayıplara yol açtı. Tarihin her döneminde olduğu gibi insanlığın kendi arasında savaşmaya devam ettiği günümüzde de tüm bu yaşananlar, Prof. Dr. Vamık Volkan tarafından politik psikoloji perspektifinden ele alınacak.

Tüm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve halka açık olarak gerçekleştirilecek olan konferans, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak.

Prof. Dr. Vamık Volkan kimdir?

1932’de Kıbrıs’ta doğan Prof. Dr. Vamık Volkan, 1956’te Ankara Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Virginia Üniversitesi’nde 45 yıl boyunca psikiyatri hocalığı yapan 18 yıl boyunca aynı üniversitenin hastanesinde başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Vamik Volkan, Massachusetts’teki Erikson Enstitüsü’nde de kıdemli akademisyen olarak 10 yıl boyunca çalıştı.

1987’de Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Zihin ve İnsan Etkileşimi (CSMHI) Çalışması Merkezi’ni kuran Prof. Dr. Volkan, Türk-Amerikan Nöropsikiyatri Derneği, Uluslararası Siyasi Psikoloji Derneği, Virginia Psikanaliz Derneği ve Amerikan Psikanalistler Koleji başkanlığı görevlerinde de bulundu. Uluslararası alanda çatışma çözümü ve büyük grup psikolojisi üzerine çalışmalarıyla bilen Prof. Dr. Vamık Volkan, özellikle etnik çatışmalar, terörizm ve siyasi liderlerin psikolojik profilleri üzerine yaptığı analizlerle adından söz ettiriyor. Prof. Dr. Volkan, politik psikoloji biliminin kurucularından olarak kabul ediliyor.

50’nin  üzerinde yayımlanmış ve birçok dile çevrilmiş  kitabı bulunan Prof. Dr. Vamık Volkan, 2016’da, Nobel’den sonra dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve psikanaliz dalında verilen Mary Sigorni Ödülü’nünde sahibidir.

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