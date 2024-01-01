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Putin: Yaklaşık 30 ülke BRICS'e katılmak istiyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS'in yeni katılımlarla artık 10 ülkeden oluştuğunu belirterek, "BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz."
Putin: Yaklaşık 30 ülke BRICS'e katılmak istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın BRICS'te 2024 dönem başkanlığını devralması üzerine yazılı açıklama yaptı.

BRICS'in benzer politikalara sahip devletlerin dikkatini çektiğini dile getiren Putin, "15. BRICS Zirvesi'nde onaylanan karara göre BRICS artık 10 ülkeden oluşuyor. Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya BRICS'e yeni tam üyeler olarak katıldı. Bu, birliğin artan otoritesinin ve dünya meselelerindeki rolünün güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Putin, Rusya'nın BRICS'teki dönem başkanlığı için "Adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi" sloganını kullanacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gelenekleri koruyarak ve birliğin önceki yıllarda biriktirdiği deneyimin rehberliğinde, yeni katılımcıların tüm faaliyetlere uyumunu kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atacağız."

BRICS'e katılmak isteyen yeni ülkelere ilişkin de değerlendirmeler yapılacağını vurgulayan Putin, "BRICS'in çok boyutlu gündemine şu veya bu şekilde katılmak isteyen yaklaşık 30 ülkenin ne derece hazır olduğunu değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Putin, üye ülkelerin uluslararası ve bölgesel güvenliğe yönelik zorluklar için ortaklaşa etkili yanıtlar bulmasına özel önem vereceklerine değinerek, şunları belirtti:

"BRICS Ekonomik Ortaklık Stratejisi 2025 ve Yenilikçi İşbirliği Eylem Planı 2021-2024'ün uygulanmasına, enerji ve gıda güvenliğinin sağlanmasına, BRICS'in uluslararası para ve finansal sistemdeki rolünün güçlendirilmesine, bankalar arası işbirliğinin geliştirilmesine ve karşılıklı ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasına katkıda bulunacağız."

Bu yıl BRICS dönem başkanlığı kapsamında Rusya'nın çeşitli şehirlerinde, farklı düzeylerde 200'den fazla etkinlik düzenlemeyi planladıklarına işaret eden Putin, BRICS’e katılmak veya işbirliği yapmak isteyen tüm ülkelerden temsilcileri söz konusu etkinliklere davet ettiklerini bildirdi.

Vladimir Putin, Ekim 2024'te Kazan'da yapılacak BRICS Zirvesi'nin, Rusya'nın dönem başkanlığının "doruk noktası" olacağının altını çizdi.

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