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Real Madrid, Barcelona’yı dağıttı, finale çıktı! Benzema, hat-trick yaptı

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Barcelona'yı deplasmanda 4-0 yenen Real Madrid, Kral Kupası'nda finale kaldı. Karim Benzema, Nou Camp Stadı'nda ilk hat-trick'ini yaptı
Real Madrid, Barcelona’yı dağıttı, finale çıktı! Benzema, hat-trick yaptı

İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Barcelona’yı 4-0 mağlup eden Real Madrid, adını finale yazdırdı.

Yarı finalin ilk maçında sahasında Barcelona’ya 1-0 yenilen Real Madrid, rövanşı farklı kazanarak finale kalan taraf oldu. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Barcelona, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi.

Real Madrid’in ilk golü uzatmaların oynandığı 45+1. dakikada gelişen bir kontratakta defansın hatasını iyi değerlendiren Vinicius’tan geldi. Soyunma odasına 1-0 önde giden Real Madrid, ikinci yarıda 50. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Karim Benzema ile bulduğu gollerle Nou Camp’ta ezeli rakibine karşı 3-0’lık üstünlük yakaladı.

BENZEMA’DAN İLK HAT-TRICK

Benzema, 80. dakikada bir kez daha rakip ağları havalandırarak, kariyerinde ilk defa Nou-Camp Stadı’nda hat-trick yaptı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz hafta sonunda da Valladolid karşısında 7 dakikada 3 gol atarak, Real Madrid kulüp tarihinde ligde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu olmuştu.

Kupanın yeni sahibi, 6 Mayıs’ta Sevilla’daki La Cartuja Stadı’nda oynanacak Real Madrid-Osasuna maçında belli olacak.

Athletic Bilbao’yu 1-0 ve 1-1’lik skorlar sonrasında eleyen Osasuna, bu kupada sadece 2004-2005 sezonunda finale yükselmiş ve Real Betis’e 2-1 yenilmişti. Kral Kupası’nı 31 kez ile en çok kazanan kulüp Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (19) izliyor. 

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