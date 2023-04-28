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Real Madrid - Partizan maçında kavga çıktı, maç erken bitti

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Real Madrid ile Partizan arasındaki EuroLeague play-off turu ikinci maçında olaylar çıktı. Bir pozisyonun ardından oyuncuların arasında başlayan arbede kavgaya dönüştü, hakemler maçı erken bitirdi. Karşılaşmayı 95-80 kazanan Partizan, seride 2-0 öne geçti
Real Madrid - Partizan maçında kavga çıktı, maç erken bitti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yapılan Real Madrid-Partizan maçı çıkan olaylar nedeniyle erken bitti.

Wizink Center'da oynanan mücadelenin 38'inci dakikasında Real Madridli Sergio Llull'un Kevin Punter'a yaptığı faul sonrasında çıkan arbede bir anda kavgaya dönüştü. Hakemler, yaşanan olayların ardından maçı erken bitirme kararı aldı.

Karşılaşmayı 95-80 kazanan Sırbistan temsilcisi seride 2-0 öne geçti.

Partizan'ın ev sahipliği yapacağı serinin üçüncü maçı, 2 Mayıs Salı günü yapılacak.

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