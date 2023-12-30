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Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye transfer teklifi

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Real Madrid, Kylian Mbappe'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre Fransız futbolcu ile ilk temas yeni yılın ilk haftasın kurulacak.
Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye transfer teklifi

Real Madrid, Paris Saint Germain forması giyen Kylian Mbappe için girişimlere başlıyor. Fransız ekibiyle sezon sonunda kontratı bitecek yıldız futbolcu için teklif hazırlandı.

Madrid'in Mbappe için 130 milyon euro imza parası vereceği iddia edildi. İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre başkent ekibi, Kylian Mbappe'ye senelik 26 milyon euro maaş önerecek.

Real Madrid, Fransız futbolcu ile ilk teması yeni yılın ilk haftasında kuracak. Mbappe, teklifi kabul etmesi halinde İspanyol ekibin en çok kazanan ismi olacak.

Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Kylian Mbappe, 21 gol ve 2 asist kaydetti.

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