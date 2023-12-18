  • BIST 7913.24
  • Altın 1891.892
  • Dolar 29.0631
  • Euro 31.7534
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAABD Savunma Bakanı Austin İsrail'e gidiyor

Real Madrid'e David Alaba şoku

» »
Birçok yıldızı sakatlanan Real Madrid'e bir kötü haber de David Alaba'dan geldi. Sol diz ön çapraz bağı kopan David Alaba sezonu kapattı.
Real Madrid'e David Alaba şoku

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal'i 4-1 mağlup etti.

Real Madrid karşılaşmanın ilk yarısını Jude Bellingham (Dk. 25) ve Rodrygo Goes'in (Dk. 37) golleriyle 2-0 önde kapattı.

İkinci yarının 54. dakikasında Villarreal, Jose Luis Morales'in golüyle farkı 1'e indirse de, Brahim Diaz (Dk. 64) ve Luka Modriç (Dk. 68) ile art arda goller bulan Real Madrid sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde puanını 42'ye çıkaran Real Madrid liderliğe yükselirken, Villarreal 16 puanla 14. sıraya geriledi. Bir maç eksiği olan 41 puanlı Girona yarın sahasında Alaves ile karşılaşacak.

Alaba sezonu kapattı

Real Madrid'de bu sezon Thibaut Courtois ile başlayan sakatlıklar silsilesine bir isim daha eklendi. Zorlu maçın 35. dakikasında David Alaba sakatlandı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada David Alaba'nın sol diz ön çapraz bağının koptuğu bildirildi.

İspanyol devi, deneyimli futbolcunun ameliyat edileceğini duyurdu. David Alaba'nın sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.

Madrid takımında ayrıca diğer bir defans oyuncusu Ferland Mendy de sakatlık nedeniyle Villarreal maçının ikinci yarısına çıkmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Messi ile Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek12 Aralık 2023 Salı 21:07
  • Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreceğim' dedi12 Aralık 2023 Salı 13:19
  • Türkiye'de tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi12 Aralık 2023 Salı 08:57
  • Galatasaray'dan deprem bölgesine 300 kalıcı konut07 Aralık 2023 Perşembe 20:33
  • Messi'ye yılın sporcusu ödülü06 Aralık 2023 Çarşamba 11:40
  • Manchester United'dan bazı gazetecilere ambargo05 Aralık 2023 Salı 18:49
  • Larnaka Gençler Birliği'nden radikal kararlar! 2 Oyuncu kadro dışı, istifa ret edildi!05 Aralık 2023 Salı 00:25
  • KTSYD Başkanı Özsoy ve yönetimi Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti04 Aralık 2023 Pazartesi 17:38
  • "İnatçı" Galatasaray "Devler Ligi"nde son haftaya umutlu girdi30 Kasım 2023 Perşembe 10:46
  • Merit, minikleri futbol turnuvasında buluşturdu29 Kasım 2023 Çarşamba 11:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti