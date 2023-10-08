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Rehabilite edilen 3 deniz kaplumbağası bugün yeniden denize bırakıldı

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Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde rehabiliteedilen 3 deniz kaplumbağası bugün yeniden denize bırakıldı.
Rehabilite edilen 3 deniz kaplumbağası bugün yeniden denize bırakıldı

Yaklaşık üç ay önce Balıkçı Levent Çiftçi tarafından boğulmuş olarak Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen 3 deniz kaplumbağası yeniden denize bırakıldı. Balıkçı Levent Çiftçi’nin bulduğu kaplumbağalara Ressadem, Ada ve Haluk Levent ismini vermesinden dolayı etkinliğe Sanatçı Haluk Levnet de katıldı.

Balıkçı Levent Çiftçi, oluşan deniz kirliliği ve ağlar nedeni ile kaplumbağlarının zarar gördüğünü belirterek vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Sanatçı Haluk Levent de etkinlikte yaptığı konuşmada etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek Türkiye’de deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik birçok çalışmaya katıldığını anımsattı.

Deniz kirliğinin deniz de yaşayan canlıların yaşamını tehdit ettiğini belirten Haluk Levent herkesin bu konuda duyarlı olmasını diledi. Meritta Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezi Direktörü Siğnem Kara da Rehablitasyon Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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